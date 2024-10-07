Усі викидають стару техніку, а даремно: у яких гаджетах можна знайти до 22 карат золота

Деякі перекупники і бізнесмени заробили собі статок, переробляючи стару електроніку, але це може бути небезпечно.

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Багато людей викидають свої старі електронні пристрої, не знаючи, що всередині знаходиться дорогоцінне золото. Портал Daily Galaxy пише, де саме воно зберігається.

Попри служби з утилізації електронних відходів, торговці брухтом все частіше полюють на звалищах за викинутими гаджетами в пошуках дорогоцінних металів. Причиною тому не в останню чергу стало рекордне підвищення цін на золото, і деякі непримітні на вигляд вироби приховують у собі цілих 22 карат.

Роз'єми на материнських платах комп'ютерів і смартфонів позолочені, що робить їх цінними компонентами. Однак через незнання люди часто викидають свої телефони через поломку або просто заради нових моделей. Деякі фахівці з ремонту телефонів навіть заробляють собі на життя, зберігаючи викинуті пристрої.

"Материнські плати присутні в більшості електронних систем, і 99% сплавів, які ви бачите в золотому кольорі, насправді є золотом", — заявив торговець металобрухтом.

Це відкриття призвело до зростання галузі переробки електронних відходів, і деякі люди навчаються цього ремесла у тих, хто скуповує материнські плати кілограмами. Однак процес вилучення золота з електронних відходів складний і потенційно небезпечний.

"У мене було багато несправних телефонів. Я витратив близько тижня на те, щоб зняти з них материнські плати. Потім я пошукав в інтернеті способи вилучення золота з цих материнських плат. Їх потрібно вилити в залізний барабан, наповнений кислотою. Усі материнські плати розчиняються, а золото піднімається на поверхню", — поділився досвідом один із тих, хто переробляє електроніку.

Важливо розуміти, що добувати золото з техніки на коліні не вдасться, це вимагає спеціального обладнання і знань. Цього також не можна робити поодинці, потрібна ціла команда.

Золото можна знайти не тільки в смартфонах і комп'ютерах, а й у багатьох електронних пристроях через його чудові провідні властивості. Тому експерти рекомендують:

не викидати електронні пристрої;

не продавати їх за низькими цінами перекупникам;

звертатися до спеціалізованих переробників для більшої вигоди;

Хоча наявність золота в електронних відходах є економічною можливістю, воно також викликає серйозні екологічні проблеми. Материнські плати містять речовини, які можуть бути шкідливими для довкілля, якщо неправильно їх утилізувати, наприклад, важкі метали (забруднення води та ґрунту) і бромовані антипірени (токсичні речовини, що можуть накопичуватися в харчовому ланцюзі).

Неправильна утилізація або захоронення цих компонентів може призвести до серйозного забруднення навколишнього середовища. Тому вкрай важливо, щоб електронні відходи переробляли спеціалізовані переробники, які можуть безпечно витягувати цінні матеріали, при цьому правильно утилізуючи шкідливі речовини. Правильна переробка не тільки допомагає витягувати дорогоцінні метали, а й рятує від надлишку пластику, який просто валяється на звалищах, хоча ще може послужити.

Нещодавно вчені створили надміцне золото з несподіваними властивостями. Матеріал виявився набагато пластичнішим за звичайний.