Китай заявил о прорыве в разработке собственных кремниевых фотонных чипов: что это даст

Китайские ученые впервые смогли зажечь лазерный источник света, соединенный с кремниевым чипом.

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Лаборатория JFS из города Ухань, финансируемая правительством Китая, заявила о важном достижении в развитии кремниевой фотоники, что может помочь стране преодолеть технические ограничения в проектировании микросхем и свести на нет эффект от санкций со стороны США. Об этом пишет издание South China Morning Post, ссылаясь на официальный блог учреждения.

По словам китайских ученых, они смогли зажечь лазерный источник света, интегрированный с кремниевым чипом. Это первый случай, когда этого добились в Китае. Китайское государственное СМИ People's Daily отметило, что страна заполнила один из немногих пробелов в своих оптоэлектронных технологиях.

В JFS отметили, что развитие электронных чипов приближается к своему физическому пределу. Кремниевая фотоника может выйти за эти рамки, поскольку использует для передачи данных оптические сигналы вместо электрических. Китайцы не раскрывают тип подключения кремниевого фотонного чипа к процессорам и характеристики изделия, такие как скорость передачи данных и мощность.

Американское издание Tom's Hardware добавило, что преимуществами кремниевой фотоники также являются хорошая пропускная способность, низкая задержка сигналов и высокая энергоэффективность. Но для Китая куда важнее возможность масштабирования, учитывая ситуацию с санкциями и невозможности производить высокопроизводительные процессоры для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, такие как Nvidia H100 или AMD Instinct MI300.

Возможность масштабирования вычислительной мощности без увеличения энергопотребления, вызванного медными соединениями, является ключевой для развивающихся центров обработки данных ИИ и высокопроизводительных компьютеров, особенно в китайских регионах. Кремниевая фотоника открывает путь для масштабируемых конструкций чипов, которые могут удовлетворить растущие вычислительные потребности, сохраняя при этом эффективность.

Крупнейшие игроки в мировой полупроводниковой промышленности вложили ресурсы в развитие кремниевой фотоники, которая, как полагают, является будущим для создания более совершенных чипов для обработки данных и изображений, а также искусственного интеллекта. Тем не менее предприятия столкнулись с трудностями при переводе научных достижений в коммерческие продукты.

Ранее писали, что на фоне санкций США Китай отстал в производстве чипов от всего мира на 10 лет, согласно заявлению председателя Тайваньского национального совета по науке Чен-Вэнь Ву. Сейчас Тайвань опережает Китай на два поколения полупроводниковых технологий, однако скоро планирует освоить технический процесс 2 нанометра и резко вырваться вперед.