Солнечные панели без рам: как работают фотоэлементы с КПД 22,6% весом 12 кг

Показали новые безрамные гетеропереходные фотоэлектрические панели, которые имеют температурный коэффициент -0,29%/C.

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Китайский производитель модулей Can do Solar Photoelectric Technology утверждает, что его новые безрамные гетеропереходные панели используют технологию без сборных шин и пластины диаметром 210 мм. Об этом пишет PV Magazine.

Солнечные модули обладают гетеропереходом n-типа для применения в коммерческих и промышленных фотоэлектрических системах. Новые безрамные гетеропереходные фотоэлектрические панели имеют температурный коэффициент -0,29%/C.

Представитель компании сообщил, что модули также можно использовать в балконных фотоэлектрических системах или в интегрированных в здания фотоэлектрических системах благодаря их меньшему весу по сравнению с обычными панелями.

Серия Firm -Light Plus доступна в шести версиях с номинальной мощностью от 425 Вт до 450 Вт и эффективностью от 21,3% до 22,6%. Они изготовлены из 96 гетеропереходных, полуразрезанных монокристаллических солнечных элементов и имеют максимальное напряжение системы 1500 В.

Панели Can do Solar

Солнечные модули имеют напряжение холостого хода от 34,0 В до 35,0 В и токи короткого замыкания от 15,731 А до 15,98 А. Все версии солнечных модулей имеют размеры 1761 мм × 1133 мм × 4,75 мм и вес 12,3 кг.

Эти панели могут работать в диапазоне температур от -40 C до 85 C и демонстрируют рабочий температурный коэффициент -0,29% на градус Цельсия. Они оснащены солнечным стеклом толщиной 1,6 мм с антибликовым покрытием, распределительной коробкой со степенью защиты IP68 и задним листом толщиной 0,5 мм.

Компания предлагает 25-летнюю гарантию линейной выходной мощности и 15-летнюю гарантию на продукт. 25-летняя конечная выходная мощность гарантированно составляет не менее 87,7% от номинальной выходной мощности. Годовая производственная мощность модулей составляет 1 ГВт.

Ранее мы уже писали, что на территории США обнаружили сотни потенциальных источников геотермальной энергии, которая извлекается из земной коры, полностью возобновляема и не загрязняет воздух. Она также имеет преимущество перед солнечной и ветровой, так ее производство не зависит от колебаний погоды.