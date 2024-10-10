Система РЭБ "Кульбаба" получила обновления: у FPV-дронов ВС РФ теперь большие проблемы

Комплекс РЭБ получил ряд обновлений от украинских разработчиков, среди которых усиление крепления антенн и инновационный корпус. Подробности о новинке узнал Фокус.

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Недавно система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Кульбаба", предназначенная для защиты украинских военных от FPV-беспилотников ВС РФ, получила обновления. Фокус поговорил с разработчиками из компании Awedyne, чтобы узнать, насколько эффективной теперь является эта РЭБ.

Ранее создатели "Кульбабы" сообщали, что устройство модели 150 может работать в диапазоне 700-1000 Мг. Кроме того, ему не страшен зной, благодаря радиаторам, обеспечивающим пассивное охлаждение. Помимо этого, РЭБ могла похвастать защищенной антенной, более стойкой к механическим повреждениям, и стабилизацией диапазона частоты. Разработчики обещали также добавить частоты 400-500 Мгц в качестве дополнительной опции. Они раскрыли Фокусу некоторые подробности о работе обновленной ситемы РЭБ в эксклюзивном интервью.

Система РЭБ "Кульбаба STX" Фото: vistrel.kiev.ua

Чем новая модель "Кульбабы" качественно лучше предыдущей

Основные усовершенствования относительно предыдущей, сотой, версии коснулись корпуса. Новая модель располагает литым корпусом с ребрами охлаждения, полностью отводящими тепло от модуля даже в самую жаркую погоду, а также усиленным креплением антенны.

"Корпус, кстати, изготавливается уже полностью в Украине, как и все составляющие антенн, то есть мы еще больше локализовали производство и уменьшили количество импортных компонентов в системе. В соответствии с набором изменений, мы изменили и наименование — комплекс РЭБ по-прежнему называется "Кульбаба", но уже имеет код STX. Теперь каждая буква в коде соответствует диапазону частот, которую глушит система. Например S — это 700-й диапазон, T — 800-й, X — 900-й (еще о нем говорят "тысячный"). Форма помех все та же самая — купольная", — рассказали в компании.

За счет чего модернизировали новую "Кульбабу"

Главный аспект модернизации — максимально удобный в эксплуатации и эффективный по теплоотдаче корпус.

"Многочисленные испытания различных версий привели нас к тому решению и размерам, которое мы сейчас внедрили в "Кульбабу STX". Дополнительно, путем укрепления и понижения крепления антенны, удалось повысить выживаемость антенн при столкновении с препятствиями такими, как ветки деревьев в посадках", — уточнили инженеры.

С какими дронами ВС РФ справится обновленная РЭБ

Главная цель "Кульбабы" — это FPV-дроны. Пока что система РЭБ не достает так высоко, чтобы подавить "Шахеды", но это поправимо, заверили производители. Сейчас устройство может подавлять FPV-дроны врага в диапазонах 400, 500, 700, 800 и 900.

"Скоро будут еще дополнительные модули на другие частоты, но не будем забегать вперед", — подчеркнули разработчики.

Они также отметили, что кроме FPV-беспилотников, "Кульбаба" может подавить и наземные дроны, но пока таких случаев приближения наземных дронов к боевым пикапам, оснащенным этой РЭБ, не было зафиксировано.

Автомобиль с системой РЭБ "Кульбаба" Фото: Скриншот

Входит ли "Кульбаба" в состав системы оперативной и эшелонированной обороны от дронов ВС РФ

Устройство радиоэлектронной борьбы "Кульбаба" является автономной модульной системой подавления дронов для использования на авто и легкой бронетехнике. То есть она работает локально на машине и прикрывает именно авто, не имея интеграции с другими системами вокруг.

В зависимости от ситуации, "подавленные" системой российские FPV-дроны падают на расстоянии от 320 до 150 метров от "Кульбабы", но бывают и случаи с меньшими дистанциями. На 50 метров от этой РЭБ беспилотники глушатся полностью.

Как украинские военные оценивают "Кульбабу"

"Комлпексы работают на фронте более полутора лет в количестве более 1 500 штук по состоянию на октябрь 2024 года. Единственная проблема, с которой сталкиваются военные, это ветки деревьев в посадках и другие препятствия, которые повреждают антенны и блоки. Но такая проблема есть для всех систем РЭБ, устанавливаемых на автомобилях", — рассказали в компании.

Обзор новой РЭБ "Кульбаба STX"

Какая система РЭБ может конкурировать с новой "Кульбабой"

Ближайшим конкурентом по параметрам и форм-фактору являются системы от Unwave и Antidrone.cc.

"Не будем раскрывать в целом потенциальные варианты обхода "Кульбабы". Глушить систему подавления сигналов трудно. Возможно, сверхмощные комплексы на несколько киловатт излучения смогли бы справиться с комплексом "Кульбаба", но при таких условиях ни один дрон не сможет даже подняться в воздух, не то что долететь до боевого пикапа, находящегося в радиусе 10 километров", — заверили разработчики.