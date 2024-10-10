Система РЕБ "Кульбаба" отримала оновлення: у FPV-дронів ЗС РФ тепер великі проблеми

Комплекс РЕБ отримав низку оновлень від українських розробників, серед яких посилення кріплення антен та інноваційний корпус. Подробиці про новинку дізнався Фокус.

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Нещодавно система радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Кульбаба", призначена для захисту українських військових від FPV-безпілотників ЗС РФ, отримала оновлення. Фокус поговорив із розробниками з компанії Awedyne, щоб дізнатися, наскільки ефективною тепер є ця РЕБ.

Раніше творці "Кульбаби" повідомляли, що пристрій моделі 150 може працювати в діапазоні 700-1000 Мг. Крім того, йому не страшна спека, завдяки радіаторам, що забезпечують пасивне охолодження. Крім цього, РЕБ могла похвалитися захищеною антеною, стійкішою до механічних пошкоджень, і стабілізацією діапазону частоти. Розробники обіцяли також додати частоти 400-500 МГц як додаткову опцію. Вони розкрили Фокусу деякі подробиці про роботу оновленої системи РЕБ в ексклюзивному інтерв'ю.

Система РЕБ "Кульбаба STX" Фото: vistrel.kiev.ua

Чим нова модель "Кульбаби" якісно краща за попередню

Основні вдосконалення щодо попередньої, сотої версії, стосуються корпусу. Нова модель має в своєму розпорядженні литий корпус із ребрами охолодження, що повністю відводять тепло від модуля навіть у найспекотнішу погоду, а також посилене кріплення антени.

"Корпус, до речі, виготовляється вже повністю в Україні, як і всі складники антен, тобто ми ще більше локалізували виробництво і зменшили кількість імпортних компонентів у системі. Відповідно до набору змін, ми змінили й найменування — комплекс РЕБ, як і раніше, називається "Кульбаба", але вже має код STX. Тепер кожна літера в коді відповідає діапазону частот, яку глушить система. Наприклад S — це 700-й діапазон, T — 800-й, X — 900-й (ще про нього кажуть "тисячний"). Форма перешкод та ж сама — купольна", — розповіли в компанії.

Завдяки чому модернізували нову "Кульбабу"

Головний аспект модернізації — максимально зручний в експлуатації та ефективний за тепловіддачею корпус.

"Численні випробування різних версій привели нас до того рішення і розмірів, яке ми зараз впровадили в "Кульбабу STX". Додатково, завдяки зміцненню та зниженню кріплення антени, вдалося підвищити виживаність антен під час зіткнення з перешкодами, як-от гілки дерев у посадках", — уточнили інженери.

З якими дронами ЗС РФ впорається оновлена РЕБ

Головна мета "Кульбаби" — це FPV-дрони. Поки що система РЕБ не дістає так високо, щоб заглушити "Шахеди", але це можна виправити, запевнили виробники. Наразі пристрій може глушити FPV-дрони ворога в діапазонах 400, 500, 700, 800 і 900.

"Скоро будуть ще додаткові модулі на інші частоти, але не будемо забігати наперед", — наголосили розробники.

Вони також зазначили, що окрім FPV-безпілотників, "Кульбаба" може глушити й наземні дрони, але поки таких випадків наближення наземних дронів до бойових пікапів, оснащених цією РЕБ, не було зафіксовано.

Автомобіль із системою РЕБ "Кульбаба" Фото: Скриншот

Чи входить "Кульбаба" до складу системи оперативної та ешелонованої оборони від дронів ЗС РФ

Пристрій радіоелектронної боротьби "Кульбаба" є автономною модульною системою придушення дронів для використання на авто та легкій бронетехніці. Тобто вона працює локально на машині та прикриває саме авто, не маючи інтеграції з іншими системами навколо.

Залежно від ситуації, "заглушені" системою російські FPV-дрони падають на відстані від 320 до 150 метрів від "Кульбаби", але бувають і випадки з меншими дистанціями. На 50 метрів від цієї РЕБ безпілотники глушаться повністю.

Як українські військові оцінюють "Кульбабу"

"Комлпекси працюють на фронті понад півтора року в кількості понад 1 500 штук станом на жовтень 2024 року. Єдина проблема, з якою стикаються військові, це гілки дерев у посадках та інші перепони, які ушкоджують антени та блоки. Але така проблема є для всіх систем РЕБ, що встановлюються на автомобілях", — розповіли в компанії.

Огляд нової РЕБ "Кульбаба STX"

Яка система РЕБ може конкурувати з новою "Кульбабою"

Найближчим конкурентом за параметрами і форм-фактором є системи від Unwave і Antidrone.cc.

"Не будемо розкривати загалом потенційні варіанти обходу "Кульбаби". Глушити систему придушення сигналів важко. Можливо, надпотужні комплекси на кілька кіловат випромінювання змогли б впоратися з комплексом "Кульбаба", але за таких умов жоден дрон не зможе навіть здійнятися в повітря, не те що долетіти до бойового пікапа, який перебуває в радіусі 10 кілометрів", — запевнили розробники.