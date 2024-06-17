Захистить від FPV-дронів: для ЗСУ створили поліпшену систему РЕБ "Кульбаба 150" (фото)

Оновлена "Кульбаба 150" може ефективніше працювати в літню пору, а також стала більш стійкою до пошкоджень.

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Українські розробники модернізували систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Кульбаба 150", створену для захисту військовослужбовців від ворожих FPV-дронів із діапазоном 700-1000 МГц. Про це написав розробник Роман Рубан на своїй сторінці у Facebook 17 червня.

Як зазначає Роман Рубан, "Кульбаба 150" тепер може працювати влітку ще довше і якісніше. Для цього систему оснастили радіаторами. За словами творця, активне охолодження не використовувалося принципово, оскільки кулери горять, забруднюються і виходять з ладу, а слідом за ними від перегріву порушується робота електроніки.

"Тому тільки пасивне охолодження має право на використання зовні без ризику втратити захист", — підкреслив Роман Рубан.

Розробник зазначив, що модернізація системи "Кульбаба 100" включає:

збільшену площу радіатора:

стабілізацію діапазону частоти;

захищену антену, більш стійку до механічних пошкоджень.

За словами Романа Рубана, в найближчому майбутньому в систему буде додано частоту 400-500Мгц як опцію. Розробник також опублікував для порівняння фото модулів із радіатором і без, зазначивши, що загалом комплект "Кульбаба 150" включає три модулі.

Модулі системи РЕБ "Кульбаба 150" з радіатором і без Фото: Роман Рубан/ Facebook

Нагадаємо, українська компанія "Піранья Тех" створила мобільну систему МСПБПЛА-12 для протидії БПЛА, яка забезпечує постановку радіоперешкод за кількома діапазонами частот.

Зі свого боку російський проєкт "Локтар" розробляє систему обміну даними для фронту, яка має об'єднати дані РЕБ і радіоелектронної розвідки (РЕР) різних виробників в одну мережу.