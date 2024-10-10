Миллионы телефонов Android могут управлять авто: как воспользоваться функционалом

Некоторые приложения могут легко завести авто, однако для этого нужно определенное устройство или определенная версия ОС Android.

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Телефоны на базе Android могут подключаться к автомобилям, блокировать, разблокировать и даже заводить их. Об этом пишет The Sun.

Google называет эту функцию "Цифровой автомобильный ключ", и она будет работать с некоторыми телефонами и транспортными средствами. Услугу предлагают несколько автопроизводителей, включая BMW, BYD, Genesis, Hyundai, Kia и MINI Cooper. Google также утверждает, что эта технология безопаснее, чем использование обычного автомобильного ключа. Цифровой автомобильный ключ использует передовую технологию, которая менее уязвима для несанкционированного доступа, чем брелоки. Кроме того, можно поделиться своим цифровым автомобильным ключом с другими людьми, просто отправив текстовое сообщение.

Можно прекратить совместное использование и установить разрешения в любое время. Можно даже поделиться своим ключом с владельцами iPhone. По словам Google, для использования цифрового автомобильного ключа, понадобится один из следующих телефонов Android:

Pixel 6 и более поздние версии, включая Pixel Fold и Pixel 8 Pro. Samsung Galaxy S21 и более поздние модели. Устройства Android, работающие под управлением Android 12 и более поздних версий.

Также понадобится подключение к Интернету. Затем нужно проверить сайт Google на наличие производителей автомобилей и перейти по ссылкам, чтобы узнать, распространяется ли на авто эта услуга.

Как только все уже готово к поездке, следует просто открыть приложение автопроизводителя и подключите свой автомобиль к своей учетной записи. Затем нужно найти опцию "Цифровой автомобильный ключ" и следуйте инструкциям. Потом поступит предложение войти в свою учетную запись Google, что позволит вам подключиться к телефону Android. Необходимо нажать "Согласиться и продолжить", а затем создайте имя ключа автомобиля. Затем следует выбрать "Начать сопряжение" и дождитесь завершения процесса. Чтобы запереть или разблокировать автомобиль, поднесите заднюю часть телефона к дверной ручке.

Чтобы удалить ключ, нужно просто выполнить следующие действия от Google:

Откройте приложение Google Кошелек. Нажмите на свой цифровой ключ от машины. Возможно, вам придется провести пальцем, чтобы найти его. Нажмите "Удалить". Затем стоит нажать Подтвердить. Поступит уведомление о том, что ключ удален.

А чтобы удалить ключ доступа для утерянного или украденного телефона, выполните следующие действия Google:

Если телефон потерян или украден, можно удалить доступ к ключу с помощью Google Find My Device.

Чтобы удаленно стереть данные с телефона и всех сопряженных ключей, нужно нажать "Стереть устройство". Чтобы приостановить действие ключа и заблокировать устройство удаленно, стоит нажать "Защитить устройство".

Также есть функция под названием "Пассивный вход", которая позволяет войти. На некоторых транспортных средствах также можно дистанционно запирать и отпирать замки автомобиля.

И можно включить сигнализацию, воспользоваться электроприводом багажника и даже завести автомобиль, если модель поддерживает эту функцию.

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