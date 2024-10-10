Мільйони телефонів Android можуть керувати авто: як скористатися функціоналом

Деякі додатки можуть легко завести авто, однак для цього потрібен певний пристрій або певна версія ОС Android.

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Телефони на базі Android можуть підключатися до автомобілів, блокувати, розблокувати і навіть заводити їх. Про це пише The Sun.

Google називає цю функцію "Цифровим автомобільним ключем", і вона працюватиме з деякими телефонами і транспортними засобами. Послугу пропонують кілька автовиробників, зокрема BMW, BYD, Genesis, Hyundai, Kia і MINI Cooper. Google також стверджує, що ця технологія безпечніша, ніж використання звичайного автомобільного ключа. Цифровий автомобільний ключ використовує передову технологію, яка менш вразлива для несанкціонованого доступу, ніж брелоки. Крім того, можна поділитися своїм цифровим автомобільним ключем з іншими людьми, просто надіславши текстове повідомлення.

Можна припинити спільне використання і встановити дозволи в будь-який час. Можна навіть поділитися своїм ключем із власниками iPhone. За словами Google, для використання цифрового автомобільного ключа, знадобиться один із таких телефонів Android:

Pixel 6 і пізніші версії, включно з Pixel Fold і Pixel 8 Pro. Samsung Galaxy S21 і пізніші моделі. Пристрої Android, що працюють під управлінням Android 12 і пізніших версій.

Також знадобиться підключення до Інтернету. Потім потрібно перевірити сайт Google на наявність виробників автомобілів і перейти за посиланнями, щоб дізнатися, чи поширюється на авто ця послуга.

Щойно все вже готово до поїздки, слід просто відкрити застосунок автовиробника та підключіть свій автомобіль до свого облікового запису. Потім потрібно знайти опцію "Цифровий автомобільний ключ" і дотримуйтесь інструкцій. Потім надійде пропозиція увійти у свій обліковий запис Google, що дасть вам змогу під'єднатися до телефону Android. Необхідно натиснути "Погодитися і продовжити", а потім створіть ім'я ключа автомобіля. Потім слід вибрати "Почати сполучення" і дочекайтеся завершення процесу. Щоб замкнути або розблокувати автомобіль, піднесіть задню частину телефону до дверної ручки.

Щоб видалити ключ, потрібно просто виконати такі дії від Google:

Відкрийте додаток Google Гаманець. Натисніть на свій цифровий ключ від машини. Можливо, вам доведеться провести пальцем, щоб знайти його. Натисніть "Видалити". Потім варто натиснути Підтвердити. Надійде повідомлення про те, що ключ видалено.

А щоб видалити ключ доступу для загубленого або вкраденого телефону, виконайте такі дії Google:

Якщо телефон втрачено або вкрадено, можна видалити доступ до ключа за допомогою Google Find My Device.

Щоб віддалено стерти дані з телефону і всіх пов'язаних ключів, потрібно натиснути"Стерти пристрій". Щоб призупинити дію ключа і заблокувати пристрій віддалено, варто натиснути "Захистити пристрій".

Також є функція під назвою "Пасивний вхід", яка дозволяє увійти. На деяких транспортних засобах також можна дистанційно замикати і відмикати замки автомобіля.

І можна ввімкнути сигналізацію, скористатися електроприводом багажника і навіть завести автомобіль, якщо модель підтримує цю функцію.

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