Смартфоны станут дешевле, меньше и выносливее: ученые изобрели революционный чип

В отличие от полупроводников, обе стороны пластины из нитрида галлия могут иметь разные функции. Это впервые удалось воплотить на практике.

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Новое достижение ученых кардинально улучшит смартфоны, оснастив их двусторонними чипами из нитрида галлия. Об этом исследовании пишет портал TechRadar.

Исследователи Корнелльского университета (США) при поддержке Польской академии наук сообщили о создании первого в мире двухстороннего "дуалторного" чипа, который объединяет как фотонные, так и электронные устройства на одной пластине из нитрида галлия (GaN). Технологию считают прорывом в сфере полупроводниковых технологий, ведь она может уменьшить размеры, повысить энергоэффективность устройств, таких как смартфоны, а вместе с тем сократить стоимость производства.

Традиционные кремниевые пластины имеют кубическую форму, что делает обе стороны почти идентичными. А вот пластина из GaN благодаря уникальной кристаллической структуре имеет разные свойства на каждой из сторон, подобно тому, как различаются полюса магнита. Команда использовала металлическую полярную (Ga-полярную) сторону для создания светодиодов (LED), а азотную полярную (N-полярную) сторону — для создания транзисторов с высокой подвижностью электронов (HEMT), и добилась, чтобы обе функции работали одновременно.

"Насколько нам известно, никто не делал активных устройств с обеих сторон, даже для кремния", — отметил соавтор Лен ван Дерзен.

По словам ученых, двусторонние пластины уже можно применять, чтобы сделать дисплеи microLED более доступными и энергоэффективными. Объединение фотонных и электронных функций на одном чипе позволит уменьшить количество компонентов, что приведет к снижению производственных затрат и уменьшению размеров устройства. Потенциально светодиодные дисплеи могут стать более дешевыми и компактными, а вместе с ними и гаджеты, такие как смартфоны.

Вдобавок, одну из сторон можно превратить в антенну для мобильной связи, чтобы передача данных шла прямо через дисплей. Таким образом многофункциональные чипы "dualtronic" могут преобразить не только экраны, но также радиочастотные устройства, лазеры, оборудование для 5G и 6G.

"Хорошая аналогия — iPhone. Это, конечно, телефон, но это так много других вещей. Это калькулятор, это карта, это позволяет вам проверять интернет. Так что в этом есть некоторый аспект конвергенции. Я бы сказал, что наша первая демонстрация "дуалтроники" в этой статье — это конвергенция, может быть, двух или трех функций, но на самом деле это больше", — объяснил Дебдип Джена.

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