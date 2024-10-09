Новые смартфоны почти не отличаются от старых: есть ли смысл покупать флагманы каждый год

Крупные компании вынуждены анонсировать новые модели, даже если они почти не изменились по сравнению с предшественниками. Этому есть разумное объяснение.

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Каждый год производители с помпой выпускают новые флагманские модели смартфонов, но чем дальше, тем меньше они отличаются от старых. Ник Тодоров с портала Android Police объяснил, какой в этом смысл.

Почему новые флагманы похожи на старые

Apple ежегодно представляет новую серию iPhone и снова провоцирует шутки о том, как новинки выглядят точь-в-точь как старые. Другие известные бренды, например, Google, OnePlus и Samsung, тоже так делают, и улучшения давно не выглядят новаторскими.

Смартфоны уже сейчас обладают поразительными возможностями по всем направлениям, и крупные инновации трудно реализовать. Тем не менее компании продолжают регулярно выпускать новые модели с незначительными улучшениями.

По словам аналитика, это не потому, что технологические гиганты не инвестируют в инновации, такие как более яркие дисплеи или технологии аккумуляторов. Просто люди привыкли к стремительному улучшению телефонов в течение десятилетия.

Cравнение iPhone 15 с предыдущими моделями

Сейчас же изменения трудно оценить или даже заметить невооруженным взглядом. Впечатление усугубляет тот факт, что производители в последнее время даже дизайн флагманов сильно не меняют. Есть улучшения аппаратного и программного обеспечения, но все смартфоны стали выглядеть похожими друг на друга.

Даже складные телефоны, которые, возможно, являются самым большим новшеством последних лет, едва ли изменили общее впечатление. Первый Samsung Galaxy Fold поступил в продажу более пяти лет назад, однако, по оценкам TrendForce, складные телефоны займут лишь 1,5% доли рынка в 2024 году. И это несмотря на то, что лучшие складные телефоны хвалят в обзорах, а самые доступные модели упали в цене до среднего уровня.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: Samsung

Зачем бренды выпускают новинки каждый год

Со стороны может показаться, что ежегодные выпуски смартфонов не имеют особого смысла, вместо этого лучше сосредоточиться улучшение уже выпущенных моделей или разработках новых технологий. Однако исследование компании SellCell, значительная часть людей, 40,4%, меняют свои смартфоны после 2-3 лет использования.

Как раз на них и ориентированы новые флагманы. Например, Galaxy S24 не произведет впечатления на владельца Galaxy S23, зато может заинтересовать покупателя с телефоном трехлетней давности. И в этом случае изменения будут заметнее.

В свою очередь, исследователи из Counterpoint Research выявили повышение интереса потребителей к телефонам премиум-класса (дороже $600) и ультра-премиум-класса (дороже $1 000). Если люди готовы тратить телефоны больше, то производителям важнее предлагать новые и модные флагманы. Неслучайно запуски серий Galaxy S и складных смартфонов Samsung проходят с разницей в полгода, поэтому у бренда всегда есть модель не старше шести месяцев.

Если бренд долго не выпускает новую модель, то велик риск, что покупатель обратится к конкуренту. Практически каждый крупный производитель смартфонов выпускает новинку раз в год, что позволяет ему оставаться гибкой и адаптироваться к тенденциям отрасли или ожиданиям покупателей. То же самое касается производителей ключевых аппаратных компонентов, таких как чипы, поэтому, если Samsung хочет предложить новейший чип Snapdragon, то нужно делать анонсы каждый год.

Ранее писали, у каких популярных смартфонов лучше батарея. Аналитики сравнили самые новые флагманские модели от Apple, Samsung и Google.