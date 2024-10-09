Нові смартфони майже не відрізняються від старих: чи є сенс купувати флагмани щороку

Великі компанії змушені анонсувати нові моделі, навіть якщо вони майже не змінилися порівняно з попередниками. Цьому є розумне пояснення.

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Щороку виробники з помпою випускають нові флагманські моделі смартфонів, але що далі, то менше вони відрізняються від старих. Нік Тодоров з порталу Android Police пояснив, який у цьому сенс.

Чому нові флагмани схожі на старі

Apple щороку представляє нову серію iPhone і знову провокує жарти про те, як новинки на вигляд точнісінько як старі. Інші відомі бренди, наприклад, Google, OnePlus і Samsung теж так роблять і поліпшення давно не вбачаються новаторськими.

Смартфони вже зараз мають приголомшливі можливості в усіх напрямах і великі інновації важко реалізувати. Проте компанії продовжують регулярно випускати нові моделі з незначними поліпшеннями.

За словами аналітика, це не тому, що технологічні гіганти не інвестують в інновації, як-от яскравіші дисплеї чи технології акумуляторів. Просто люди звикли до стрімкого поліпшення телефонів протягом десятиліття.

Порівняння iPhone 15 з попередніми моделями

Нині ж зміни важко оцінити або навіть помітити неозброєним поглядом. Враження погіршує той факт, що виробники останнім часом навіть дизайн флагманів сильно не змінюють. Є поліпшення апаратного і програмного забезпечення, але всі смартфони стали схожими один на одного.

Навіть складні телефони, які, можливо, є найбільшим нововведенням останніх років, навряд чи змінили загальне враження. Перший Samsung Galaxy Fold надійшов у продаж понад п'ять років тому, однак, за оцінками TrendForce, складні телефони займуть лише 1,5% частки ринку у 2024 році. І це попри те, що найкращі з них хвалять в оглядах, а найдоступніші моделі впали в ціні до середнього рівня.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: Samsung

Навіщо бренди випускають новинки щороку

З боку може здатися, що щорічні випуски смартфонів не мають особливого сенсу, натомість краще зосередитися на покращенні вже випущених моделей або розробках нових технологій. Однак дослідження компанії SellCell показало, що значна частина людей, 40,4%, змінюють свої смартфони після 2-3 років використання.

Якраз на них і орієнтовані нові флагмани. Наприклад, Galaxy S24 не справить враження на власника Galaxy S23, зате може зацікавити покупця з телефоном трирічної давності. І в цьому випадку зміни будуть помітнішими.

Своєю чергою, дослідники з Counterpoint Research виявили підвищення інтересу споживачів до телефонів преміум-класу (дорожче $600) і ультра-преміум-класу (дорожче $1000). Якщо люди готові витрачати телефони більше, то виробникам важливіше пропонувати нові та модні флагмани. Невипадково запуски серій Galaxy S і складних смартфонів Samsung відбуваються з різницею в пів року, тому у бренду завжди є модель не старша за шість місяців.

Якщо бренд довго не випускає нову модель, то великий ризик, що покупець звернеться до конкурента. Практично кожен великий виробник смартфонів випускає новинку раз на рік, що дає йому змогу залишатися гнучким і адаптуватися до тенденцій галузі або очікувань покупців. Те ж саме стосується виробників ключових апаратних компонентів, таких як чіпи, тому, якщо Samsung хоче запропонувати новітній чіп Snapdragon, то потрібно робити анонси щороку.

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