Топ-5 настроек телевизора, чтобы улучшить изображение: сможет сделать каждый

С помощью этих пяти настроек, можно мгновенно улучшить изображение, даже если используется Roku или Fire Stick.

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Есть настройки, способные улучшить качество изображения телевизора, независимо от того, используется ли обычный Smart TV, Roku или Amazon Fire Stick или какую-либо другая комбинация потоковых гаджетов. Об этом пишет The Sun.

Сглаживание движения

Первым делом следует отметить функцию "Сглаживание движения" — спорную настройку, которую стоит отключить для фильмов.

Современные телевизоры часто имеют частоту обновления 60 Гц (иногда 120 Гц). При 60 Гц изображение на экране будет обновляться 60 раз в секунду. Однако фильмы часто снимаются со скоростью 24 кадра в секунду. Они не выстраиваются как нужно. Это несоответствие привело к возникновению кинематографического ощущения, которое все так любят.

Технология Motion Smoothing изменяет отснятый материал, увеличивая частоту кадров фильма до 60 в секунду, чтобы соответствовать телевизору и создавать эффект плавности. Это достигается путем вставки искусственных кадров на основе догадок, сгенерированных компьютером.

Режим кинорежиссера

Этот режим был создан UHD Alliance, чтобы показывать фильмы такими, какими их задумали режиссеры. Это значит, что он изменяет широкий спектр настроек телевизора, включая (без сюрпризов) сглаживание движения. Многие производители телевизоров предлагают режим Filmmaker Mode, поэтому стоит зайти в настройки телевизора и включите его для просмотра следующего фильма.

Игровой режим

Некоторые игровые режимы требуют ручной активации, в то время как другие активируются автоматически при включении консоли. При включении игрового режима элементы обработки видео, такие как шумоподавление, деинтерлейсинг и сглаживание движения, отключаются, чтобы оптимизировать производительность телевизора для видеоигр.

Соотношение сторон

Соотношение сторон — это соотношение между шириной и высотой изображения. Таким образом, изображение с соотношением сторон 16:9 будет иметь 16 пикселей по горизонтали на каждые девять пикселей по вертикали.

Фильмы и телепередачи могут создаваться в широком диапазоне соотношений сторон. К счастью, соотношение сторон редко становится проблемой, поскольку телевизор обычно подстраивается автоматически, но время от времени это может вызывать проблемы. Это особенно актуально, если есть странные медиаустройства, которые телевизор может не распознать должным образом. Верный признак того, что что-то не так, — это когда фильм или телешоу выглядит растянутым или сжатым.

Обычно это заметно, если ранее телевизор работал с правильным соотношением сторон, поскольку разница должна быть разительной. Обычно на телевизоре изображение в формате 4:3 или 16:9.

Режим энергосбережения

Наконец, проверьте, включен ли на телевизоре режим энергосбережения или аналогичная настройка. Этот режим предназначен для снижения энергопотребления телевизора. Преимущество этого метода заключается в том, что он немного сокращает счета за электроэнергию. При использовании режима энергосбережения, скорее всего, изменятся некоторые настройки телевизора.

Также сообщали о плюсах и минусах покупки лазерных проекторов. Лазерные и традиционные ТВ-устройства соперничают в категории цена/качество практически не уступая друг другу, но есть небольшие нюансы, которые стоит учесть при покупке.