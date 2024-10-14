Топ-5 налаштувань телевізора, щоб поліпшити зображення: зможе зробити кожен

За допомогою цих п'яти налаштувань можна миттєво поліпшити зображення, навіть якщо використовується Roku або Fire Stick.

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Є налаштування, здатні поліпшити якість зображення телевізора, незалежно від того, чи використовується звичайний Smart TV, Roku або Amazon Fire Stick або будь-яка інша комбінація потокових гаджетів. Про це пише The Sun.

Згладжування руху

Насамперед слід зазначити функцію "Згладжування руху" — спірне налаштування, яке варто відключити для фільмів.

Сучасні телевізори часто мають частоту оновлення 60 Гц (іноді 120 Гц). За 60 Гц зображення на екрані оновлюватиметься 60 разів на секунду. Однак фільми часто знімаються зі швидкістю 24 кадри на секунду. Вони не вибудовуються як потрібно. Ця невідповідність призвела до виникнення кінематографічного відчуття, яке всі так люблять.

Технологія Motion Smoothing змінює знятий матеріал, збільшуючи частоту кадрів фільму до 60 на секунду, щоб відповідати телевізору і створювати ефект плавності. Це досягається шляхом вставки штучних кадрів на основі здогадок, згенерованих комп'ютером.

Режим кінорежисера

Цей режим був створений UHD Alliance, щоб показувати фільми такими, якими їх задумали режисери. Це означає, що він змінює широкий спектр налаштувань телевізора, включно з (без сюрпризів) згладжуванням руху. Багато виробників телевізорів пропонують режим Filmmaker Mode, тож варто зайти в налаштування телевізора та увімкнути його для перегляду наступного фільму.

Ігровий режим

Деякі ігрові режими вимагають ручної активації, тоді як інші активуються автоматично під час увімкнення консолі. Під час увімкнення ігрового режиму елементи обробки відео, як-от шумозаглушення, деінтерлейсинг і згладжування руху, вимикаються, щоб оптимізувати продуктивність телевізора для відеоігор.

Співвідношення сторін

Співвідношення сторін — це співвідношення між шириною і висотою зображення. Таким чином, зображення зі співвідношенням сторін 16:9 матиме 16 пікселів по горизонталі на кожні дев'ять пікселів по вертикалі.

Фільми та телепередачі можуть створюватися в широкому діапазоні співвідношень сторін. На щастя, співвідношення сторін рідко стає проблемою, оскільки телевізор зазвичай підлаштовується автоматично, але час від часу це може викликати проблеми. Це особливо актуально, якщо є дивні медіапристрої, які телевізор може не розпізнати належним чином. Вірна ознака того, що щось не так, — це коли фільм або телешоу має вигляд розтягнутого або стисненого.

Зазвичай це помітно, якщо раніше телевізор працював із правильним співвідношенням сторін, оскільки різниця має бути разючою. Зазвичай на телевізорі зображення у форматі 4:3 або 16:9.

Режим енергозбереження

Нарешті, перевірте, чи ввімкнено на телевізорі режим енергозбереження або аналогічне налаштування. Цей режим призначений для зниження енергоспоживання телевізора. Перевага цього методу полягає в тому, що він трохи скорочує рахунки за електроенергію. Під час використання режиму енергозбереження, найімовірніше, зміняться деякі налаштування телевізора.

Також повідомляли про плюси і мінуси купівлі лазерних проекторів. Лазерні та традиційні ТВ-пристрої змагаються в категорії ціна/якість практично не поступаючись один одному, але є невеликі нюанси, які варто врахувати під час купівлі.