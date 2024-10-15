Цены на домашние аккумуляторы достигли рекордно низкого уровня: зачем их покупают

Стоимость домашних аккумуляторов снизилась из-за оптимизации процессов и удешевления материалов, особенно в Китае.

Related video

Стоимость аккумуляторных систем для домов снизилась на 16% и достигла рекордно низкого уровня в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные компании EnergySage, которая занимается продажей оборудования в США.

Компания использовала данные потребителей, купивших бытовые аккумуляторы и солнечные панели через ее веб-сайт с января по июнь 2024 года. Как оказалось, батареи подешевели в среднем до $1133 за кВт·ч.

Причиной эксперты считают хорошую оптимизацию производственных процессов, особенно в Китае, а также снижение стоимости материалов. Согласно информации исследовательской фирмы IDTechEX, именно китайские предприятия производят 70% всех литий-ионных элементов в мире.

По мере падения цен интерес потребителей к домашним аккумуляторам вырос в три раза по сравнению с 2023 годом. Большинство людей по-прежнему предпочитают приобретать батареи вместе с солнечными панелями. Согласно отчету EnergySage, 34% покупателей в США, купивших солнечную систему, решили включить в комплект аккумулятор в первой половине 2024 года, и ожидается, что эта тенденция продолжит расти.

Домашние аккумуляторы рекламируют как надежный источник резервного питания во время аварийных отключений электроснабжения. Но при этом 33% потребителей назвали главной причиной интереса к таким батареям желание экономить на счетах за электроэнергию. Лишь 28% выбрали их ради резервного, и 29 — для полностью автономного питания жилья.

Самыми популярными брендами домашних систем хранения энергии стали Tesla и Enphase, которые вместе занимают 75% рынка в США. За последние шесть месяцев показатели Tesla выросли на 11%, что связывают с недавним выпуском Tesla Powerwall 3.

Powerwall 3 вдвое мощнее предыдущей модели и гораздо дешевле по сравнению с другими домашними аккумуляторами. По данным EnergySage, сейчас его цена составляет 13 500 долларов при емкости 13,5 кВт·ч. В эту сумму не входит стоимость установки аккумулятора.

Журналисты сайта СNET обратились к компании Tesla и попросили подсчитать, во сколько обойдется установка одного модуля Powerwall 3 в доме в Форт-Милле, штат Южная Каролина. За сам аккумулятор, шлюзовое устройство, аксессуары и монтаж фирма насчитала 16 551 доллар с учетом налогов.

Tesla и Enphase — не единственные бренды аккумуляторов, которые борются за место на рынке. FranklinWH , SolarEdge , EG4 и SunPower начинают захватывать то, что осталось от рынка. Однако SunPower прекратила выпуск своего продукта для хранения энергии и недавно подала заявление о банкротстве.

Ранее писали, в чем преимущество модульных батарей и стоит ли их устанавливать дома. Системы, такие как Tesla Powerwall или LG Energy Solution enblock S, стоят не дешево и занимают много места, но хранят большое количество энергии.