Ціни на домашні акумулятори досягли рекордно низького рівня: навіщо їх купують

Вартість домашніх акумуляторів знизилася через оптимізацію процесів і здешевлення матеріалів, особливо у Китаї.

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Вартість акумуляторних систем для будинків знизилася на 16% і досягла рекордно низького рівня у 2024 році. Про це свідчать дані компанії EnergySage, яка займається продажем обладнання у США.

Компанія використовувала дані споживачів, які купили побутові акумулятори та сонячні панелі через її вебсайт із січня до червня 2024 року. Як виявилося, батареї подешевшали в середньому до $1133 за кВт-год.

Причиною експерти вважають хорошу оптимізацію виробничих процесів, особливо в Китаї, а також зниження вартості матеріалів. Згідно з інформацією дослідницької фірми IDTechEX, саме китайські підприємства виробляють 70% усіх літій-іонних елементів у світі.

У міру падіння цін інтерес споживачів до домашніх акумуляторів зріс утричі порівняно з 2023 роком. Більшість людей, як і раніше, вважають за краще купувати батареї разом із сонячними панелями. Згідно зі звітом EnergySage, 34% покупців у США, які купили сонячну систему, вирішили включити в комплект акумулятор у першій половині 2024 року, і очікують, що ця тенденція продовжить зростати.

Домашні акумулятори рекламують як надійне джерело резервного живлення під час аварійних відключень електропостачання. Але при цьому 33% споживачів назвали головною причиною інтересу до таких батарей бажання економити на рахунках за електроенергію. Лише 28% обрали їх заради резервного, і 29 — для повністю автономного живлення житла.

Найпопулярнішими брендами домашніх систем зберігання енергії стали Tesla і Enphase, які разом займають 75% ринку в США. За останні шість місяців показники Tesla зросли на 11%, що пов'язують з недавнім випуском Tesla Powerwall 3.

Powerwall 3 удвічі потужніший за попередню модель і набагато дешевший порівняно з іншими домашніми акумуляторами. За даними EnergySage, зараз його ціна становить 13 500 доларів за ємності 13,5 кВт-год. У цю суму не входить вартість встановлення акумулятора.

Журналісти сайту СNET звернулися до компанії Tesla і попросили підрахувати, скільки коштуватиме встановлення одного модуля Powerwall 3 у будинку в Форт-Міллі, штат Південна Кароліна. За сам акумулятор, шлюзовий пристрій, аксесуари та монтаж фірма нарахувала 16 551 долар з урахуванням податків.

Tesla та Enphase — не єдині бренди акумуляторів, які борються за місце на ринку. FranklinWH, SolarEdge, EG4 і SunPower починають захоплювати те, що залишилося від ринку. Однак SunPower припинила випуск свого продукту для зберігання енергії та нещодавно подала заяву про банкрутство.

Раніше писали, у чому перевага модульних батарей і чи варто їх встановлювати вдома. Системи, такі як Tesla Powerwall або LG Energy Solution enblock S, коштують недешево і займають багато місця, але зберігають велику кількість енергії.