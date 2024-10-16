Уникальный винтовой генератор обеспечит дома энергией "из моря": что известно

Компания Spiralis ставит перед собой амбициозные цели — обеспечить 11% годового спроса Великобритании на электроэнергию, полученную из моря.

Related video

Уникальный преобразователь энергии от компании Spiralis Energy прошел анализ вычислительной гидродинамики (CFD) и на один шаг ближе к развертыванию. Об этом пишет Interesting Engineering.

Преобразователь имеет длину 16 м и диаметр 5 м. Spiralis планирует установить два таких преобразователя в проливе Ла-Манш для проверки производительности в холодные зимние месяцы. Однако анализ CFD от Cape Horn Engineering поможет компании определить структурные нагрузки и оптимизировать форму преобразователя для обеспечения максимальной производительности.

Технология вычислительной гидродинамики (CFD) оказывает важнейшую поддержку судостроителям, проектировщикам яхт, помогая им оптимизировать проекты с учетом таких важных элементов, как снижение веса, прогнозирование производительности, снижение выбросов и оптимизация конструкции.

Spiralis ставит перед собой амбициозные цели — обеспечить 11% годового спроса Великобритании на электроэнергию, полученную из моря.

Винтовой преобразователь должен быть погружен в воду, но выработка электроэнергии происходит над водой в более сухих условиях. Конструкция винта напечатана на 3D-принтере, но полностью модульная.

Таким образом, даже если часть преобразователя будет повреждена, ее можно напечатать и отремонтировать с помощью оборудования в ближайшем месте, вместо того, чтобы полагаться на компанию, которая поставляет запасные части.

Компания утверждает, что ее методы вычислительной гидродинамики охватывают широкий спектр поведения потока и включают течение со свободной поверхностью, вязкое течение, полномасштабное прогнозирование производительности, взаимодействие жидкости и конструкции и динамическое поведение.

Ранее мы сообщали о том, как правильно выбрать зарядную станцию для дома. Портативная электростанция может питать холодильник, роутер и заряжать смартфон — это очень поможет украинцам во время верных отключений света.