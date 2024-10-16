Унікальний гвинтовий генератор забезпечить будинки енергією "з моря": що відомо

Компанія Spiralis ставить перед собою амбітні цілі — забезпечити 11% річного попиту Великої Британії на електроенергію, отриману з моря.

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Унікальний перетворювач енергії від компанії Spiralis Energy пройшов аналіз обчислювальної гідродинаміки (CFD) і на один крок ближче до розгортання. Про це пише Interesting Engineering.

Перетворювач має довжину 16 м і діаметр 5 м. Spiralis планує встановити два таких перетворювача в протоці Ла-Манш для перевірки продуктивності в холодні зимові місяці. Однак аналіз CFD від Cape Horn Engineering допоможе компанії визначити структурні навантаження та оптимізувати форму перетворювача для забезпечення максимальної продуктивності.

Технологія обчислювальної гідродинаміки (CFD) надає найважливішу підтримку суднобудівникам, проєктувальникам яхт, допомагаючи їм оптимізувати проєкти з урахуванням таких важливих елементів, як зниження ваги, прогнозування продуктивності, зниження викидів і оптимізація конструкції.

Spiralis ставить перед собою амбітні цілі — забезпечити 11% річного попиту Великої Британії на електроенергію, отриману з моря.

Гвинтовий перетворювач має бути занурений у воду, але вироблення електроенергії відбувається над водою в більш сухих умовах. Конструкція гвинта надрукована на 3D-принтері, але повністю модульна.

Таким чином, навіть якщо частину перетворювача буде пошкоджено, її можна надрукувати і відремонтувати за допомогою обладнання в найближчому місці, замість того, щоб покладатися на компанію, яка постачає запасні частини.

Компанія стверджує, що її методи обчислювальної гідродинаміки охоплюють широкий спектр поведінки потоку і охоплюють течію з вільною поверхнею, в'язку течію, повномасштабне прогнозування продуктивності, взаємодію рідини і конструкції та динамічну поведінку.

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