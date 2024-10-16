Солнечные панели на основе перовскита являются оптимистичной технологией, готовой преобразовать солнечный сектор.

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Разработки глобальной группы ученых под руководством Института науки и технологий Кванджу (GIST), вывели эффективность перовскита на новые вершины, предоставляя взгляд в будущее устойчивого производства энергии. Об этом сообщает ресурс Eco News.

Открытие в технологии перовскита включает инновационную процедуру пассивации пленок формамидиния иодида свинца (FAPbI3), достигающую сертифицированной способности преобразования энергии 23,69%. Этот процент является заметным достижением по сравнению с обычными солнечными элементами на основе кремния, с пониженной эффективностью и более сложной в производстве.

Перовскит проще синтезировать, и для этого также не требуется добыча кремния, что позиционирует их как более экологичный выбор для массивной солнечной энергетики.

Исследовательская группа GIST включила гексагональный политип перовскита (6H) в кубическую политипную структуру (3C), увеличив архитектурную честность, а также улучшив динамику транспортера, при этом превзойдя недостатки, которые обычно препятствуют эффективности. Кроме того, пассивирующий слой низкоразмерного перовскита (LDP) дополнительно повышает производительность, достигая чрезвычайно длительного срока службы транспортера более 18 мкс. Эта технология предотвращает использование внешних химических веществ, которые могут нарушить целостность кристалла, устанавливая новый стандарт прочности и эффективности в солнечных элементах.

Необработанные устройства показали существенную потерю эффективности после длительного воздействия как света, так и воздуха, однако новая процедура пассивации решает эту проблему напрямую. Дело в том, что пассивированные устройства сохранили 92% своей первоначальной компетентности после тысячи часов экспериментов, что является значительным достижением по сравнению с необработанными устройствами, которые сохранили только 63% компетентности в течение того же периода. Прогресс исследовательской группы по добавлению слоя LDP поверх пленки перовскита сыграл решающую роль в сохранении этой эффективности.

Ведущий модуль команды, владеющий 21,44% компетенцией по Newport Photovoltaic Testing совместно с Calibration Laboratory, продемонстрировал надежность новой технологии. Эти прогрессии не только повышают способность ячеек перовскита в отношении энергетической производительности, но и гарантируют их длительную практичность, делая их грозным кандидатом для энергетических инициатив в будущем.

Эта революция не только результат работы одной команды, но и международное партнерство. В сотрудничестве с учеными из GIST работали специалисты из Корейского института фундаментальных наук (KBSI), Корейского научно-исследовательского института химических технологий (KRICT), а также академических институтов Японии, Швейцарии, России и Саудовской Аравии.

Эта глобальная попытка подчеркивает международное значение прогрессирующих солнечных технологий наряду с поиском более эффективных методов борьбы с изменением климата. Перовскит имеет огромные возможности для преобразования солнечного сектора. По сравнению с обычными кремниевыми ячейками перовскит не только эффективен, но и проще в производстве, что открывает путь для более быстрого и экономичного внедрения солнечной энергии в глобальном масштабе.

Поскольку исследования продолжаются с целью отшлифовать прочность и работу ячеек, перовскит вскоре может стать ведущим материалом в солнечной технологии, направляя новую эру революции возобновляемой энергии. Рост числа чрезвычайно компетентных и постоянных перовскитных солнечных ячеек указывает на значительный шаг вперед в поиске решений для возобновляемой энергии.

С сертифицированной эффективностью 23,69%, а также умением постепенно поддерживать устойчивость, в секторе солнечных панелей устанавливаются новые стандарты. Поскольку международное партнерство продолжает шлифовать эти революции, перовскит вскоре может стать основой чистого энергетического будущего мира. Потенциал разумной, экологичной солнечной энергии ближе, чем когда-либо, и перовскит может стать фундаментальным решением для доступа к нему.

Ранее мы писали, что архитекторское бюро Atelier Matias Mosquera спроектировало в Буэнос-Айресе (Аргентина) бетонный дом, получивший название Shire, который снабжается энергией от солнечных панелей и может предоставить своему владельцу высокий уровень автономности.