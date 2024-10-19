Необычный гелиевый шар кружит вокруг Земли и производит чистую энергию: как он работает

Buoyant Airborne Turbine — заполненная гелием ветряная турбина, предназначенная для полетов на больших высотах с целью использования ветра для генерирования электроэнергии. BAT производит раз больше энергии, чем наземные аналоги.

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В то время, когда возобновляемые источники энергии приобретают все большее значение, компанией Altaeros был разработан революционный продукт, который объединяет силу ветра с плавучестью гелия, пишет ecoticias.com.

Buoyant Airborne Turbine (BAT) от Altaeros — это заполненная гелием ветряная турбина, предназначенная для полетов на больших высотах с целью использования сильных ветровых потоков, которые генерируют много электроэнергии. По словам Райана Холи, менеджера по развитию бизнеса в компании-разработчике Altaeros, с высотой скорость ветра увеличивается, а мощности увеличивается в третьей степени. Таким образом, BAT может генерировать в восемь раз больше энергии, чем наземные аналоги.

Идея BAT довольно проста, но в то же время уникальна. В то время как обычные ветряные турбины ограничены своей высотой, BAT работает на высоте от 305 до 610 м. Скорость и плотность ветра обычно выше на этих высотах, что приводит к увеличению выработки энергии.

Устройство BAT напоминает дирижабль; у него есть заполненная гелием оболочка, которая позволяет ему взлетать в стратосферу. Оно начинает полет после запуска и крепится к наземной станции, чтобы передавать собранную энергию по проводящему проводу. Эта довольно необычная конструкция не только позволяет вырабатывать максимально возможную мощность, но и в то же время допускает сравнительно низкий уровень воздействия на окружающую среду, что делает ее подходящей для использования практически везде.

Возможно, самая сильная сторона BAT — это способность поставлять энергию в сельские и отдаленные регионы. Altaeros планирует разместить эти турбины на островах и в автономных отраслях, поскольку создание стандартной энергетической инфраструктуры может оказаться сложной задачей.

BAT можно быстро установить и настроить менее чем за 24 часа. Он не требует частой настройки, что делает его идеальным для реагирования на стихийные бедствия и военного использования. К этому BAT имеет дополнительное преимущество в производстве энергии по относительно низкой стоимости. В районах, где электричество недоступно или дорого, этот новый тип турбин может предложить эффективное решение. Кроме того, BAT можно легко транспортировать и мобилизовать из-за его мобильности.

Ветряные турбины BAT имеют следующие экологические преимущества:

они не выделяют газы, которые наносят вред окружающей среде, и другие загрязняющие вещества.

BAT используют чистую и возобновляемую энергию ветра, что снижает выбросы углерода при производстве энергии.

Поскольку высотные ветровые потоки более предсказуемы, чем поверхностные ветровые потоки, BAT могут обеспечивать непрерывную подачу электроэнергии.

Децентрализованная конструкция означает, что такие устройства можно контролировать удаленно.

Системы разработаны для швартовки в самых суровых погодных условиях, что снижает расходы на их техническое обслуживание.

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