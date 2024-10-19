Необычный гелиевый шар кружит вокруг Земли и производит чистую энергию: как он работает
Buoyant Airborne Turbine — заполненная гелием ветряная турбина, предназначенная для полетов на больших высотах с целью использования ветра для генерирования электроэнергии. BAT производит раз больше энергии, чем наземные аналоги.
В то время, когда возобновляемые источники энергии приобретают все большее значение, компанией Altaeros был разработан революционный продукт, который объединяет силу ветра с плавучестью гелия, пишет ecoticias.com.
Buoyant Airborne Turbine (BAT) от Altaeros — это заполненная гелием ветряная турбина, предназначенная для полетов на больших высотах с целью использования сильных ветровых потоков, которые генерируют много электроэнергии. По словам Райана Холи, менеджера по развитию бизнеса в компании-разработчике Altaeros, с высотой скорость ветра увеличивается, а мощности увеличивается в третьей степени. Таким образом, BAT может генерировать в восемь раз больше энергии, чем наземные аналоги.
Идея BAT довольно проста, но в то же время уникальна. В то время как обычные ветряные турбины ограничены своей высотой, BAT работает на высоте от 305 до 610 м. Скорость и плотность ветра обычно выше на этих высотах, что приводит к увеличению выработки энергии.
Устройство BAT напоминает дирижабль; у него есть заполненная гелием оболочка, которая позволяет ему взлетать в стратосферу. Оно начинает полет после запуска и крепится к наземной станции, чтобы передавать собранную энергию по проводящему проводу. Эта довольно необычная конструкция не только позволяет вырабатывать максимально возможную мощность, но и в то же время допускает сравнительно низкий уровень воздействия на окружающую среду, что делает ее подходящей для использования практически везде.
Возможно, самая сильная сторона BAT — это способность поставлять энергию в сельские и отдаленные регионы. Altaeros планирует разместить эти турбины на островах и в автономных отраслях, поскольку создание стандартной энергетической инфраструктуры может оказаться сложной задачей.
BAT можно быстро установить и настроить менее чем за 24 часа. Он не требует частой настройки, что делает его идеальным для реагирования на стихийные бедствия и военного использования. К этому BAT имеет дополнительное преимущество в производстве энергии по относительно низкой стоимости. В районах, где электричество недоступно или дорого, этот новый тип турбин может предложить эффективное решение. Кроме того, BAT можно легко транспортировать и мобилизовать из-за его мобильности.
Ветряные турбины BAT имеют следующие экологические преимущества:
- они не выделяют газы, которые наносят вред окружающей среде, и другие загрязняющие вещества.
- BAT используют чистую и возобновляемую энергию ветра, что снижает выбросы углерода при производстве энергии.
- Поскольку высотные ветровые потоки более предсказуемы, чем поверхностные ветровые потоки, BAT могут обеспечивать непрерывную подачу электроэнергии.
- Децентрализованная конструкция означает, что такие устройства можно контролировать удаленно.
- Системы разработаны для швартовки в самых суровых погодных условиях, что снижает расходы на их техническое обслуживание.
Ранее мы писали о том, как мороз влияет на ветрогенераторы и о том, как их защитить. Зимой ветровые электростанции, как правило, эффективнее солнечных, однако есть нюансы, которые следует учитывать во время морозов.