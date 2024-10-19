Незвичайна гелієва куля кружляє навколо Землі й виробляє чисту енергію: як вона працює

Buoyant Airborne Turbine — заповнена гелієм вітряна турбіна, призначена для польотів на великих висотах з метою використання вітру для генерування електроенергії. BAT виробляє в рази більше енергії, ніж наземні аналоги.

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У той час, коли поновлювані джерела енергії набувають дедалі більшого значення, компанією Altaeros був розроблений революційний продукт, який об'єднує силу вітру з плавучістю гелію, пише ecoticias.com.

Buoyant Airborne Turbine (BAT) від Altaeros — це заповнена гелієм вітряна турбіна, призначена для польотів на великих висотах з метою використання сильних вітрових потоків, які генерують багато електроенергії. За словами Раяна Холі, менеджера з розвитку бізнесу в компанії-розробнику Altaeros, з висотою швидкість вітру збільшується, а потужності збільшується в третьому ступені. Таким чином, BAT може генерувати у вісім разів більше енергії, ніж наземні аналоги.

Ідея BAT досить проста, але водночас унікальна. Тоді як звичайні вітряні турбіни обмежені своєю висотою, BAT працює на висоті від 305 до 610 м. Швидкість і щільність вітру зазвичай вищі на цих висотах, що призводить до збільшення вироблення енергії.

Пристрій BAT нагадує дирижабль; він має заповнену гелієм оболонку, яка дає йому змогу злітати в стратосферу. Він починає політ після запуску і кріпиться до наземної станції, щоб передавати зібрану енергію по провідному дроту. Ця досить незвичайна конструкція не тільки дає змогу виробляти максимально можливу потужність, а й водночас допускає порівняно низький рівень впливу на навколишнє середовище, що робить її придатною для використання практично скрізь.

Можливо, найсильніший бік BAT — це здатність постачати енергію в сільські та віддалені регіони. Altaeros планує розмістити ці турбіни на островах і в автономних галузях, оскільки створення стандартної енергетичної інфраструктури може виявитися складним завданням.

BAT можна швидко встановити і налаштувати менш ніж за 24 години. Він не потребує частого налаштування, що робить його ідеальним для реагування на стихійні лиха та військового використання. До цього BAT має додаткову перевагу у виробництві енергії за відносно низькою вартістю. У районах, де електрика недоступна або дорога, цей новий тип турбін може запропонувати ефективне рішення. Крім того, BAT можна легко транспортувати та мобілізувати через його мобільність.

Вітряні турбіни BAT мають такі екологічні переваги:

вони не виділяють гази, які завдають шкоди навколишньому середовищу, та інші забруднювальні речовини.

BAT використовують чисту і поновлювану енергію вітру, що знижує викиди вуглецю під час виробництва енергії.

Оскільки висотні вітрові потоки більш передбачувані, ніж поверхневі вітрові потоки, BAT можуть забезпечувати безперервну подачу електроенергії.

Децентралізована конструкція означає, що такі пристрої можна контролювати віддалено.

Системи розроблено для швартування в найсуворіших погодних умовах, що знижує витрати на їхнє технічне обслуговування.

Раніше ми писали про те, як мороз впливає на вітрогенератори і про те, як їх захистити. Взимку вітрові електростанції, як правило, ефективніші за сонячні, проте є нюанси, які слід враховувати під час морозів.