Новая система генерирует электроэнергию и может работать "бесконечно", уверяют создатели

Система EnergiCell с автономным питанием сможет экспортировать чистую электроэнергию. Это, как утверждается, станет первой в мире вехой в области катализированного термоядерного синтеза.

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Компания ENG8, которая разрабатывает каталитические термоядерные реакторы под названием EnergiCells, создала систему на основе технологии низкоэнергетических ядерных реакций (LENR), способную работать неограниченно долго без какого-либо внешнего источника энергии, пишет Interesting Engineering.

По данным компании, система с автономным питанием также сможет экспортировать чистую электроэнергию. Это, как утверждается, станет первой в мире вехой в области катализированного термоядерного синтеза.

Независимая проверка подтвердила заявление компании о создании устройства, способного работать неограниченное время без внешнего источника питания. ENG8 уже привлекла нескольких клиентов с потребностями в энергии от 3 МВт до 8 ГВт, продемонстрировав уверенность в технологии.

Разработка для термоядерного синтеза

Компания утверждает, что ячейки EnergiCells "сливают" ядра водорода, производя фотоны (свет), и напрямую производя электроны (электричество). В настоящее время они производят электричество в масштабах от милливатт до десятков киловатт. Такая выходная мощность подходит для целого ряда приложений, от небольших устройств, таких как телефоны и ноутбуки, до бытовой техники и, в конечном итоге, домов, автомобилей и заводов.

Компания также заявила, что предыдущие независимые проверки, проведенные IEP (Португалия) и другими известными испытательными лабораториями, также доказали, что EnergiCells производят чистую энергию с безопасным уровнем выбросов, который находится в пределах норм ЕС.

EnergiCells имеют два основных компонента. Первый — это EnergiCell, где происходят реакции LENR, высвобождающие энергию. Второй — это система, которая поддерживает EnergiCell. Оба компонента производятся массово.

Компания утверждает, что капитальные затраты на технологию составляют 1/3 от ветряных и солнечных, но при этом она сможет работать 24/7. Эксплуатационные расходы, как утверждается, аналогичны стоимости углеводородного генератора без учета стоимости топлива.

Источником топлива является молекула воды, где ионизированная молекула H2O поставляет ионы водорода, необходимые для каталитического синтеза.

Первичный механизм высвобождения энергии — это катализированный процесс синтеза, в котором протоны и нейтроны сливаются в атомные ядра. Энергия высвобождается в форме электричества и тепла и, с модификациями, может производить химическую энергию в форме водорода и кислорода, согласно ENG8.

Как уже писал Фокус, недавно физики подтвердили результаты другого эксперимента, в котором было впервые получено больше энергии во время термоядерного синтеза, чем было затрачено на его создание.

Также Фокус писал о неожиданном открытии физиков, которые выяснили, что вопреки правилам некоторые частицы притягиваются друг к другу, а не отталкиваются.