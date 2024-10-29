Что следует учитывать при выборе батареи для хранения солнечной энергии: рекомендации

Накопители чистой энергии помогут во время веерных отключений и блэкаутов. Они особенно будут актуальны зимой.

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При выборе солнечной батареи следует учитывать несколько факторов, чтобы убедиться, что она соответствует потребностям в энергии потребителя, не оказывая существенного влияния на стоимость домашней солнечной электростанции. Об этом пишет издание independent.co.uk.

Какие показатели важны для солнечных батарей

Емкость батареи: измеряется в киловатт-часах (КВт*ч), емкость батареи относится к общему количеству энергии, которое она может хранить. Она делится на общую и полезную емкость.

Общая емкость: максимальная энергия, которую может хранить батарея, но не всегда можно использовать все ее количество сразу.

Полезная емкость: количество энергии, которое можно безопасно извлечь из солнечной батареи, не повреждая ее или не сокращая срок ее службы. Полная разрядка аккумулятора может привести к повреждению, поэтому соблюдение полезной емкости обеспечивает безопасную и эффективную работу.

Пиковая выходная мощность: это максимальное количество энергии, которое батарея может обеспечить в любой момент времени, измеряется в киловаттах (КВт). Если нужно одновременно запускать много приборов, потребляющих большое количество энергии, понадобится батарея с более высокой выходной мощностью.

Циклы заряда и разряда: каждый раз, когда аккумулятор заряжается и разряжается, считается одним циклом. Аккумуляторы с большим количеством циклов, как правило, служат дольше.

Солнечная батарея от LG Фото: LG

Эффективность: эффективность аккумулятора измеряет, сколько его накопленной энергии может быть использовано. Более эффективный аккумулятор означает, что меньше энергии теряется во время процесса хранения и извлечения, что имеет решающее значение для получения максимальной отдачи от вашей системы.

Глубина разряда (DoD): DoD относится к проценту емкости аккумулятора, который может быть использован до необходимости его подзарядки. Более высокий DoD позволяет использовать больше накопленной энергии аккумулятора до его подзарядки, что делает его более эффективным.

Интеллектуальные функции и удаленный мониторинг: современные аккумуляторы часто поставляются с интеллектуальными функциями, которые позволяют осуществлять удаленный мониторинг использования. Это помогает отслеживать производительность аккумулятора и настраивать параметры для оптимизации использования энергии, обеспечивая больший контроль над вашей системой.

Гарантия: гарантии обычно охватывают срок службы аккумулятора в годах или циклах. Более длительная гарантия гарантирует производительность и долговечность аккумулятора, что делает это критически важным фактором для рассмотрения.

Советы потребителям при выборе солнечных батарей

The Independent опросил более 1500 читателей, владеющих солнечными электростанциями, чтобы выяснить их мотивацию к установке накопителей солнечной энергии и то, удовлетворены ли они этими системами. Они сообщили, что прежде чем совершить покупку, было важным:

поискать предложения со скидками;

сравнить предложения от разных производителей;

проверить сертификаты поставщиков;

учесть эффективность системы и гарантию, а не выбирать просто самый дешевый вариант.

поискать пакетные предложения: некоторые поставщики предлагают более выгодные цены при покупке солнечных панелей и батарей вместе.

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