Що слід враховувати під час вибору батареї для зберігання сонячної енергії: рекомендації

Накопичувачі чистої енергії допоможуть під час віялових відключень і блекаутів. Вони особливо будуть актуальні взимку.

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Під час вибору сонячної батареї слід враховувати кілька чинників, щоб переконатися, що вона відповідає потребам в енергії споживача, не чинячи істотного впливу на вартість домашньої сонячної електростанції. Про це пише видання independent.co.uk.

Які показники важливі для сонячних батарей

Ємність батареї: вимірюється в кіловат-годинах (КВт*год), ємність батареї належить до загальної кількості енергії, яку вона може зберігати. Вона ділиться на загальну і корисну ємність.

Загальна ємність: максимальна енергія, яку може зберігати батарея, але не завжди можна використовувати всю її кількість одразу.

Корисна ємність: кількість енергії, яку можна безпечно витягти із сонячної батареї, не пошкоджуючи її або не скорочуючи термін її служби. Повне розряджання акумулятора може призвести до пошкодження, тому дотримання корисної ємності гарантує безпечну та ефективну роботу.

Пікова вихідна потужність: це максимальна кількість енергії, яку батарея може забезпечити в будь-який момент часу, вимірюється в кіловатах (КВт). Якщо потрібно одночасно запускати багато приладів, які споживають велику кількість енергії, знадобиться батарея з більш високою вихідною потужністю.

Цикли заряду і розряду: кожен раз, коли акумулятор заряджається і розряджається, вважається одним циклом. Акумулятори з великою кількістю циклів, як правило, служать довше.

Сонячна батарея від LG Фото: LG

Ефективність: ефективність акумулятора вимірює, скільки його накопиченої енергії може бути використано. Ефективніший акумулятор означає, що менше енергії втрачається під час процесу зберігання та вилучення, що має вирішальне значення для отримання максимальної віддачі від вашої системи.

Глибина розряду (DoD): DoD належить до відсотка ємності акумулятора, який може бути використаний до необхідності його підзарядки. Вищий DoD дає змогу використовувати більше накопиченої енергії акумулятора до його підзаряджання, що робить його ефективнішим.

Інтелектуальні функції та віддалений моніторинг: сучасні акумулятори часто постачаються з інтелектуальними функціями, які дають змогу здійснювати віддалений моніторинг використання. Це допомагає відстежувати продуктивність акумулятора та налаштовувати параметри для оптимізації використання енергії, забезпечуючи більший контроль над вашою системою.

Гарантія: гарантії зазвичай охоплюють термін служби акумулятора в роках або циклах. Більш тривала гарантія гарантує продуктивність і довговічність акумулятора, що робить це критично важливим чинником для розгляду.

Поради споживачам під час вибору сонячних батарей

The Independent опитав понад 1500 читачів, які володіють сонячними електростанціями, щоб з'ясувати їхню мотивацію до встановлення накопичувачів сонячної енергії і те, чи задоволені вони цими системами. Вони повідомили, що перш ніж зробити покупку, було важливим: