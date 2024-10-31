Кража контента с сайта: способы распознать и советы по дальнейшим действиям

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Все говорят о том, насколько важно наполнять ресурс уникальными и полезными текстами. На создание контента, который бы устроил и посетителей, и поисковые системы, уходит немало усилий, времени и денег, соответственно, хочется увидеть результат в виде увеличения количества качественных лидов. Поэтому для мониторинга контента в сети и обнаружения украденного контента, маркетинговое агентство WEDEX использует специальные онлайн-инструменты и программное обеспечение. Ниже мы более детально расскажем о вариантах, с помощью которых можно проанализировать уникальность материала. Но это получается не всегда.

Начав искать причину, вы можете с неприятным удивлением узнать, что ваши статьи просто перекопировали на других порталах. В такой ситуации даже самое крутое SEO продвижение сайта будет малоэффективным, потому что поисковик не поднимет его в рейтинге выдачи. К сожалению, не все владельцы блогов и интернет-магазинов заморачиваются проставлением ссылок на авторов и не хотят платить копирайтерам, а в результате в минусе оказываются именно собственники авторского контента. В идеале, о защите текстов нужно подумать заблаговременно, но если упустили момент, тогда дадим советы, как действовать.

Способы распознать копирование текстов

При всем желании постоянно мониторить, не украли ли тексты, возможности нет. Зато никто не мешает периодически (как вам удобно, например, ежемесячно или раз в полгода) проводить проверку уникальности размещенных на сайте текстов. Основные варианты, как это можно сделать:

воспользоваться плагинами CMS или интегрированными функциями — они есть во многих системах, так, для пользователей WordPress доступны Copyscape Premium и Plagiarism Checker By SST;

провести перенастройку API сервисов проверки на уникальность для периодической сверки контента с данными на других ресурсах и последующим информированием про выявленные совпадения;

скопировать и ввести в поисковую строку в кавычках часть оригинального текста либо совершить поиск по изображению с вашего ресурса;

проверить контент через Plagiarism Detector, PlagScan, Copyscape и другие сервисы для выявления плагиата. Если увидите низкий процент и ссылки на другие порталы с идентичными статьями, то налицо кража текстов.

Есть смысл иногда проводить проверки и убеждаться, что размещенный контент все еще уникальный, чтобы на сайт приходили целевые клиенты, а продажи продолжали расти.

Действия при краже контента

Если подтвердилось копирование статей, то урегулировать ситуацию может помочь:

Взаимодействие с владельцем сайта-нарушителя, который по вашему запросу удалит дублирующийся контент. Обращение в Google с DMCA-жалобой. Подача запроса на блокировку провайдеру. Юридическое решение проблемы с привлечением экспертов по авторскому праву.

Предварительно нужно будет позаботиться о сборе доказательств — скриншотов, ссылок на проверочные сервисы и т. д.