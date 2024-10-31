Крадіжка контенту з сайту: способи розпізнати та поради щодо подальших дій

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Усі говорять про те, наскільки важливо наповнювати ресурс унікальними та корисними текстами. На створення контенту, який би влаштував і відвідувачів, і пошукові системи, йде чимало зусиль, часу та грошей, відповідно, хочеться побачити результат у вигляді збільшення кількості якісних лідів. Тому для моніторингу контенту в мережі та виявлення вкраденого контенту, маркетингове агентство WEDEX використовує спеціальні онлайн-інструменти та програмне забезпечення. Нижче ми більш детально розповімо про варіанти, за допомогою яких можна проаналізувати унікальність матеріалу. Але це виходить не завжди.

Почавши шукати причину, ви можете з неприємним здивуванням дізнатися, що ваші статті просто перекопіювали на інших порталах. У такій ситуації навіть найкрутіше SEO просування сайту буде малоефективним, тому що пошуковик не підніме його в рейтингу видачі. На жаль, не всі власники блогів та інтернет-магазинів заморочуються проставленням посилань на авторів і не хочуть платити копірайтерам, а в результаті в мінусі опиняються саме власники авторського контенту. В ідеалі, про захист текстів потрібно подумати завчасно, але якщо проґавили момент, тоді дамо поради, як діяти.

Способи розпізнати копіювання текстів

За всього бажання постійно моніторити, чи не вкрали тексти, можливості немає. Зате ніхто не заважає періодично (як вам зручно, наприклад, щомісяця або раз на півроку) проводити перевірку унікальності розміщених на сайті текстів. Основні варіанти, як це можна зробити:

скористатися плагінами CMS або інтегрованими функціями — вони є в багатьох системах, так, для користувачів WordPress доступні Copyscape Premium і Plagiarism Checker By SST;

провести переналаштування API сервісів перевірки на унікальність для періодичного звіряння контенту з даними на інших ресурсах і подальшим інформуванням про виявлені збіги;

скопіювати і ввести в пошуковий рядок у лапках частину оригінального тексту або здійснити пошук за зображенням з вашого ресурсу;

перевірити контент через Plagiarism Detector, PlagScan, Copyscape та інші сервіси для виявлення плагіату. Якщо побачите низький відсоток і посилання на інші портали з ідентичними статтями, то в наявності крадіжка текстів.

Є сенс іноді проводити перевірки і переконуватися, що розміщений контент все ще унікальний, щоб на сайт приходили цільові клієнти, а продажі продовжували зростати.

Дії в разі крадіжки контенту

Якщо підтвердилося копіювання статей, то врегулювати ситуацію може допомогти:

Взаємодія з власником сайту-порушника, який за вашим запитом видалить дубльований контент. Звернення до Google із DMCA-скаргою. Подання запиту на блокування провайдеру. Юридичне вирішення проблеми із залученням експертів з авторського права.

Попередньо потрібно буде подбати про збір доказів — скриншотів, посилань на перевірні сервіси тощо.