Интернет без тормозов: как ускорить работу браузера Chrome одним щелчком

Google придумала, как устранить или хотя бы уменьшить "торможения" браузера при открытии нескольких вкладок.

Related video

Разработчики из Google представили новые функции для Chrome, которые должны повысить производительность браузера. Компания в своем официальном блоге раскрыла три варианта, как это сделать.

Первый — это расширение Memory Saver, которое ускоряет просмотр, освобождая память от неактивных вкладок. Оно существовало и раньше, но теперь обзавелось тремя режимами работы на выбор: умеренный, сбалансированный и максимальный. Умеренный отключает вкладки, когда системе нужно больше ресурсов, сбалансированный учитывает как потребности устройства, так и привычки пользователя, а максимальный отключает вкладки, как только их перестают использовать.

Google также предлагает новый инструмент для мониторинга производительности, который должен заранее выявлять потенциальные проблемы и предлагать способы их решения. В таком случае слева от изображения профиля в браузере появится значок в виде спидометра.

Новая функция для увеличения производительности браузера Chrome Фото: Скриншот

Например, если нужно ускорить сложный сайт, Chrome может предложить отключить другие вкладки и освободить больше ресурсов. Достаточно в любой момент нажать "Исправить сейчас", а дальше браузер все сделает сам. Функцию можно отключить, если такие уведомления надоедают.

Вдобавок, обновление позволит лучше настроить элементы управления производительностью Сhrome по своему вкусу. Теперь можно выбрать сайты, которые должны всегда работать в фоновом режиме, включать или выключать визуальные индикаторы для неактивных вкладок и многое другое.

Ранее писали о клонах популярных приложений, зараженных опасным ПО. В их числе копия браузера Google Chrome, способная получить доступ к банковским счетам и личной информации жертв.