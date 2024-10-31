Інтернет без гальм: як прискорити роботу браузера Chrome одним клацанням

Google придумала, як усунути або хоча б зменшити "гальмування" браузера під час відкриття кількох вкладок.

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Розробники з Google представили нові функції для Chrome, які мають підвищити продуктивність браузера. Компанія у своєму офіційному блозі розкрила три варіанти, як це зробити.

Перший — це розширення Memory Saver, яке прискорює перегляд, звільняючи пам'ять від неактивних вкладок. Воно існувало й раніше, але тепер обзавелося трьома режимами роботи на вибір: помірний, збалансований і максимальний. Помірний відключає вкладки, коли системі потрібно більше ресурсів, збалансований враховує як потреби пристрою, так і звички користувача, а максимальний відключає вкладки, щойно їх перестають використовувати.

Google також пропонує новий інструмент для моніторингу продуктивності, який має заздалегідь виявляти потенційні проблеми та пропонувати способи їх вирішення. У такому разі ліворуч від зображення профілю в браузері з'явиться значок у вигляді спідометра.

Нова функція для збільшення продуктивності браузера Chrome Фото: Скриншот

Наприклад, якщо потрібно прискорити складний сайт, Chrome може запропонувати відключити інші вкладки і звільнити більше ресурсів. Досить у будь-який момент натиснути "Виправити зараз", а далі браузер усе зробить сам. Функцію можна відключити, якщо такі повідомлення набридають.

До того ж оновлення дасть змогу краще налаштувати елементи управління продуктивністю Сhrome на свій смак. Тепер можна вибрати сайти, які повинні завжди працювати у фоновому режимі, вмикати або вимикати візуальні індикатори для неактивних вкладок і багато іншого.

Раніше писали про клони популярних додатків, заражених небезпечним ПЗ. Серед них копія браузера Google Chrome, здатна отримати доступ до банківських рахунків та особистої інформації жертв.