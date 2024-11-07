Прощайте, солнечные панели. Будущее за воздушными змеями: они будут летать по всему миру

Ветряные турбины и солнечные панели имеют сильного конкурента — им стал необычный ветряк "воздушный змей" SkySails Power.

Генераторы чистой энергии SkySails Power, прозванные воздушными змеями, могут достигать высот, на которые традиционные турбины не способны. О том, как и где их применят, рассказало издание eldiario24.com.

Ветряная турбина SkySails Power, установленная в Кликсбулле (Германия) оснащена "воздушным змеем" площадью 120 квадратных метров. Приводимая высотными ветрами, система приводит в действие генератор, производящий чистую, зеленую электроэнергию.

Идея использования высотных ветров проста: ветер более постоянен на высоте до 800 метров. Это означает, что такие воздушные змеи могут обеспечивать базовую нагрузку ветровой энергией и, таким образом, вносить значительный вклад в энергетический переход и замену ископаемого топлива. Кроме того, у летающих ветряков есть преимущество: они не издают никакого шума, не вредят птицам, в отличие от лопастных аналогов, их можно устанавливать там, где необходима энергия, даже в труднодоступных районах без электросети.

Такие ветряные турбины состоят из наземной станции с лебедкой и встроенного генератора. Для выработки энергии автоматически управляемый "змей" тянет за лебедку трос. Тяговая сила передается на генератор, который вырабатывает электроэнергию. Как только стропа достигает максимального растяжения, автопилот переводит кайт в нейтральное положение. Генератор после этого действует как двигатель и тянет трос, используя лишь часть вырабатываемой энергии.

Ветряной силовой змей поднимается по восьмеркам благодаря своему автоматическому управлению. Он разматывает трос с наземной лебедки по мере подъема. Генератор, который вырабатывает энергию внутри лебедки, приводится в действие тяговой силой. Мы называем это "рабочей фазой". Автопилот направляет кайт в нейтральное положение с небольшой подъемной силой и тянет, когда трос вытягивается до максимальной длины, согласно SkySails Power.

Воздушные змеи могут повлиять на мировой рынок и сообщество, поскольку они кажутся более безопасными и полезными, чем традиционные ветряные турбины, пишет СМИ. Такие воздушные ветроэнергетические системы производят энергию, которую можно использовать напрямую, хранить в батареях или отправлять в сеть. Они просты в обслуживании и не менее эффективны, чем солнечные панели и лопастные ветроэлектростанции.

Ранее мы писали о том, как установить ветряную турбину самостоятельно, чтобы питать электричеством весь дом. Советы от эксперта по ветроэнергетике для тех, кто хочет установить ветряную электростанцию для питания чистой электроэнергией своего дома и продажи излишков в сеть.