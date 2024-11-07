Прощавайте, сонячні панелі. Майбутнє за повітряними зміями: вони літатимуть по всьому світу

Вітряні турбіни та сонячні панелі мають сильного конкурента — ним став незвичайний вітряк "повітряний змій" SkySails Power.

Генератори чистої енергії SkySails Power, прозвані повітряними зміями, можуть досягати висот, на які традиційні турбіни не здатні. Про те, як і де їх застосують, розповіло видання eldiario24.com.

Вітряна турбіна SkySails Power, встановлена в Кліксбулле (Німеччина) оснащена "повітряним змієм" площею 120 квадратних метрів. Приводима висотними вітрами, система приводить у дію генератор, що виробляє чисту, зелену електроенергію.

Ідея використання висотних вітрів проста: вітер більш постійний на висоті до 800 метрів. Це означає, що такі повітряні змії можуть забезпечувати базове навантаження вітровою енергією і, таким чином, вносити значний внесок в енергетичний перехід і заміну викопного палива. Крім того, у літаючих вітряків є перевага: вони не видають жодного шуму, не шкодять птахам, на відміну від лопатевих аналогів, їх можна встановлювати там, де необхідна енергія, навіть у важкодоступних районах без електромережі.

Такі вітряні турбіни складаються з наземної станції з лебідкою і вбудованого генератора. Для вироблення енергії автоматично керований "змій" тягне за лебідку трос. Тягова сила передається на генератор, який виробляє електроенергію. Щойно стропа досягає максимального розтягування, автопілот переводить кайт у нейтральне положення. Генератор після цього діє як двигун і тягне трос, використовуючи лише частину вироблюваної енергії.

Вітряний силовий змій піднімається по вісімках завдяки своєму автоматичному управлінню. Він розмотує трос із наземної лебідки в міру підйому. Генератор, який виробляє енергію всередині лебідки, приводиться в дію тяговою силою. Ми називаємо це "робочою фазою". Автопілот направляє кайт у нейтральне положення з невеликою підйомною силою і тягне, коли трос витягується до максимальної довжини, згідно зі SkySails Power.

Повітряні змії можуть вплинути на світовий ринок і співтовариство, оскільки вони здаються безпечнішими і кориснішими, ніж традиційні вітряні турбіни, пише ЗМІ. Такі повітряні вітроенергетичні системи виробляють енергію, яку можна використовувати безпосередньо, зберігати в батареях або відправляти в мережу. Вони прості в обслуговуванні і не менш ефективні, ніж сонячні панелі і лопатеві вітроелектростанції.

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