Всевидящее око ИИ: три способа заработать деньги в интернете с помощью ChatGPT

Благодаря встроенной поисковой системе СhatGPT может предоставлять самую свежую информацию и всегда идти в ногу со временем.

Компания OpenAI 1 ноября запустила поисковую систему на базе чатбота ChatGPT, также известный как SearchGPT. Издание Forbes назвало способы, как можно заработать, используя этот новый инструмент искусственного интеллекта.

Согласно веб-сайту OpenAI, поиск ChatGPT позволяет вам получать быстрые и актуальные ответы со ссылками на интернет-источники, для чего раньше приходилось пользоваться поисковой системой. В ответ на запрос бот ответит, используя информацию, собранную в Сети, и подаст как продолжение беседы с пользователем.

По данным Microsoft и LinkedIn Work Trend Index 2024, около 75% работников умственного труда уже используют инструменты ИИ в своей работе. Есть также люди, которые ежедневно пользуются ими даже в личных целях. SearchGPT должен стать удобным сервисом для таких пользователей, особенно тех, кто создает SEO-контент или исследует рынок. За пределами офиса его также можно использовать для заработка в интернете на фрилансе или для прибыльной подработки. Forbes выделила три способа.

Написание текстов

СhatGPT уже помогает авторам-фрилансерам, например, составляет планы работ или подсказывает идеи. Веб-поиск позволит легче найти свежие исследования в том же месте.

Однако важно не переоценивать поисковые возможности СhatGPT и не доверять ему всецело. В течение нескольких дней с момента запуска некоторые пользователи нашли неточности в предоставленной информации, а также жаловались на слишком обобщенные ответы.

Стоит внимательно перечитывать тексты и проверять информацию в других источниках. Однако, по мнению авторов, эта функция действительно поможет сэкономить много времени.

Партнерский маркетинг

ChatGPT Search предлагают использовать для определения трендовых продуктов в маркетинге. Если раньше чатбот мог получить доступ только к банку информации до последнего обновления базы данных, то теперь эти ограничения сняты, можно выявлять тенденции и новые продукты или услуги, включая новые программы партнерского маркетинга, в реальном времени.

Партнерский маркетинг — это источник пассивного дохода, поэтому ChatGPT Search не только поможет заработать деньги, но и экономит время при исследованиях.

Создание контента для социальных сетей

Социальные сети сильно зависят от трендов и постоянно меняют фокус. В Instagram или TikTok постоянно появляется что-то новое, что привлекает внимание пользователей. ИИ будет полезен создателям контента, блогерам-инфлюенсерам, менеджерам или консультантом по социальным сетям.

ChatGPT и поиск в реальном времени могут подсказать, как использовать актуальные тренды, какой контент лучше создать и когда запланировать публикацию постов. Вот пример запроса:

"Назови текущие тенденции TikTok и несколько идей для постов в TikTok, которые имеют отношение к этим тенденциям".

ChatGPT ответил, что пользователи увлеклись минимализмом и стремятся использовать только самого необходимого, делятся в соцсетях советами по сокращению потребления и пропагандируют стабильный образ жизни. В качестве подтверждения ИИ сослался на статью The Times.

Он также предложил несколько идей для постов, например, создать видеоролик "Один день из жизни" об экономном потреблении или руководство по повторному использованию предметов домашнего обихода вместо покупки новых. С такой подсказкой можно углубить свои знания в трендовой области и завоевать новую аудиторию.

Ранее ученые заявили, что генеративный ИИ, такой как ChatGPT, мало знает о мире. По мнению сотрудников Массачусетского технологического института, пока моделям нельзя полностью доверять.