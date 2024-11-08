Всевидюче око ШІ: три способи заробити гроші в інтернеті за допомогою ChatGPT

Завдяки вбудованій пошуковій системі СhatGРТ може надавати найсвіжішу інформацію і завжди йти в ногу з часом.

Компанія OpenAI 1 листопада запустила пошукову систему на базі чатбота ChatGPT, також відомий як SearchGPT. Видання Forbes назвало способи, як можна заробити, використовуючи цей новий інструмент штучного інтелекту.

Згідно з веб-сайтом OpenAI, пошук ChatGPT дає змогу вам отримувати швидкі та актуальні відповіді з посиланнями на інтернет-джерела, для чого раніше доводилося користуватися пошуковою системою. У відповідь на запит бот відповість, використовуючи інформацію, зібрану в Мережі, і подасть як продовження бесіди з користувачем.

За даними Microsoft та LinkedIn Work Trend Index 2024, близько 75% працівників розумової праці вже використовують інструменти ШІ у своїй роботі. Є також люди, які щодня користуються ними навіть в особистих цілях. SearchGPT має стати зручним сервісом для таких користувачів, особливо тих, хто створює SEO-контент або досліджує ринок. За межами офісу його також можна використовувати для заробітку в інтернеті на фрілансі або для прибуткового підробітку. Forbes виділила три способи.

Написання текстів

СhatGРТ уже допомагає авторам-фрілансерам, наприклад, складає плани робіт або підказує ідеї. Веб-пошук дасть змогу легше знайти свіжі дослідження в тому ж місці.

Однак важливо не переоцінювати пошукові можливості СhatGРТ і не довіряти йому цілком. Протягом кількох днів з моменту запуску деякі користувачі знайшли неточності в наданій інформації, а також скаржилися на занадто узагальнені відповіді.

Варто уважно перечитувати тексти та перевіряти інформацію в інших джерелах. Однак, на думку авторів, ця функція справді допоможе заощадити багато часу.

Партнерський маркетинг

ChatGPT Search пропонують використовувати для визначення трендових продуктів у маркетингу. Якщо раніше чатбот міг отримати доступ тільки до банку інформації до останнього оновлення бази даних, то тепер ці обмеження знято, можна виявляти тенденції та нові продукти або послуги, включно з новими програмами партнерського маркетингу, в реальному часі.

Партнерський маркетинг — це джерело пасивного доходу, тому ChatGPT Search не тільки допоможе заробити гроші, а й економить час під час досліджень.

Створення контенту для соціальних мереж

Соціальні мережі сильно залежать від трендів і постійно змінюють фокус. В Instagram або TikTok постійно з'являється щось нове, що привертає увагу користувачів. ШІ буде корисний творцям контенту, блогерам-інфлюенсерам, менеджерам або консультантом із соціальних мереж.

ChatGPT і пошук у реальному часі можуть підказати, як використовувати актуальні тренди, який контент краще створити і коли запланувати публікацію постів. Ось приклад запиту:

"Назви поточні тенденції TikTok і кілька ідей для постів у TikTok, що мають стосунок до цих тенденцій".

ChatGPT відповів, що користувачі захопилися мінімалізмом і прагнуть використовувати тільки найнеобхідніше, діляться в соцмережах порадами щодо скорочення споживання і пропагують стабільний спосіб життя. Як підтвердження ШІ послався на статтю The Times.

Він також запропонував кілька ідей для постів, наприклад, створити відеоролик "Один день із життя" про економне споживання або посібник із повторного використання предметів домашнього вжитку замість купівлі нових. З такою підказкою можна поглибити свої знання в трендовій галузі та завоювати нову аудиторію.

Раніше вчені заявили, що генеративний ШІ, такий як ChatGPT, мало знає про світ. На думку співробітників Массачусетського технологічного інституту, поки що моделям не можна повністю довіряти.