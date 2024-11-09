Смартфоны станут "прозрачными", более эффективными и быстрыми: почему это так

Полностью синтетический материал является одновременно прозрачным и высокопроводящим. Это может иметь огромные последствия для повышения эффективности электроники.

Прозрачный полупроводниковый материал следующего поколения может сделает работу электроники еще более эффективной. Он был разработан Университетом Миннесоты, пишет interestingengineering.com.

Полностью синтетический материал является одновременно прозрачным и высокопроводящим. Это может иметь огромные последствия для повышения эффективности электроники, особенно той, которая требует прозрачности, например, лазеров. Материал полностью искусственный, что позволяет электронам перемещаться быстрее, оставаясь прозрачным для видимого и ультрафиолетового света.

Сверхширокополосные полупроводники поддерживают высокую производительность при повышенных температурах, что делает их важными для создания более прочных и надежных электронных устройств. Исследователи сосредоточились на разработке нового класса материалов с увеличенной "шириной запрещенной зоны", что улучшает как прозрачность, так и проводимость. Этот делает возможным создание более быстрых и эффективных устройств, потенциально ведущих к прорывам в области компьютеров, смартфонов и даже квантовых вычислений.

Новый материал представляет собой проводящий оксид со специализированной тонкослойной структурой, которая повышает прозрачность, сохраняя проводимость. Это важно, поскольку большинство материалов, хорошо проводящих электричество, непрозрачны, в то время как прозрачные материалы обычно не проводят электричество эффективно.

Достижение обоих свойств в одном материале встречается редко и может привести к инновационным применениям в устройствах, требующих как оптической прозрачности, так и электронных характеристик. Поскольку технологии и приложения искусственного интеллекта (ИИ) требуют все более эффективных материалов, эта новаторская разработка представляет собой многообещающее решение.

Исследование демонстрирует беспрецедентное сочетание прозрачности и проводимости в спектре глубокого ультрафиолета. Оно также прокладывает путь для инноваций в мощных оптоэлектронных устройствах, предназначенных для работы в сложных условиях. Исследование также приводит к прогрессу в разработке более эффективных материалов для современных электронных приложений и открывает новые возможности для будущих технологий.

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