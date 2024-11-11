Создана необычная солнечная панель "зигзаг": она умеет не только вырабатывать энергию

Фотоэлектрический шумозащитный барьер может быть установлен вдоль автомагистралей, а также на фасадах зданий.

Бельгийско-голландская исследовательская группа разработала фотоэлектрический шумозащитный барьер, который обеспечивает хорошую производительность с точки зрения выработки электроэнергии и шумоподавления. Срок его окупаемости оценивается от 6 до 10 лет, пишет pv-magazine.com.

Фотоэлектрический шумозащитный барьер с конструкцией "зигзаг" создан для применения вдоль автомагистралей и проезжих частей, а также для фасадов зданий.

В густонаселенных районах пространство для солнечных электростанций ограничено. Более того, жить около автомагистралей некомфортно. По этой причине зигзагообразные фотоэлектрические шумозащитные барьеры являются отличным решением, считают ученые.

Поскольку солнечная панель нового типа ориентирована на солнце, она может ограничить нежелательное отражение лучей и светофоров, способствуя безопасности водителей, пояснили ученые, отметив, что устройство также включает шумоподавляющие материалы для уменьшения шума транспорта.

Исследовательская группа построила демонстрационный образец размером 4 x 4 м с ориентацией юг-юго-запад и двумя конфигурациями "зигзаг". Они использовали восемь солнечных модулей, предоставленных бельгийским производителем Soltech, и датчики Fiber Bragg Grating (FBG), предназначенные для измерения температуры системы. Шумопоглощающий материал был предоставлен немецкой компанией Rockwool. Модули были развернуты с углом наклона от 35 до 50 градусов.

Фотоэлектрический шумозащитный барьер Фото: Zuyd University of Applied Sciences

С помощью серии симуляций и оценки жизненного цикла (LCA) ученые обнаружили, что предлагаемый шумозащитный барьер для фотоэлектрических систем имеет срок окупаемости от 6 до 10 лет. Исследования LCA выявили низкий CO2 и хорошее соотношение срока окупаемости к сроку службы.

Анализ также показал, что оптимальный угол наклона системы должен составлять от 20 до 40 градусов, что должно обеспечить надлежащий баланс между выходом и снижением шума. Однако, что касается выхода энергии, особой разницы при изменении угла наклона от 20 до 80 градусов не было отмечено. Угол наклона в 50 градусов, как правило, обеспечивает более высокую выработку энергии в разные сезоны по сравнению с наклоном в 35 градусов, особенно в летние месяцы. Причиной этого является уменьшенное затенение от верхних панелей с более высоким углом наклона. Годовая удельная выработка до 941 кВт*ч при угле наклона 35 градусов и 1066 кВт*ч при угле наклона 50 градусов может быть получена демо-версией устройства.

Ранее мы писали, что ученые нашли удивительно простой способ увеличить ток солнечных панелей на 64,7%. Измерения показали, что самоочищающееся тонкопленочное нанопокрытие последовательно увеличивало ток короткого замыкания, в среднем 2,8 А, что на 64,7% выше, чем 1,7 А у панели без покрытия.