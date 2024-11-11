Створено незвичайну сонячну панель "зигзаг": вона вміє не тільки виробляти енергію

Фотоелектричний шумозахисний бар'єр може бути встановлений уздовж автомагістралей, а також на фасадах будівель.

Бельгійсько-голландська дослідницька група розробила фотоелектричний шумозахисний бар'єр, що забезпечує хорошу продуктивність з погляду вироблення електроенергії та шумозаглушення. Термін його окупності оцінюється від 6 до 10 років, пише pv-magazine.com.

Фотоелектричний шумозахисний бар'єр з конструкцією "зигзаг" створений для застосування вздовж автомагістралей і проїжджих частин, а також для фасадів будівель.

У густонаселених районах простір для сонячних електростанцій обмежений. Ба більше, жити біля автомагістралей некомфортно. З цієї причини зигзагоподібні фотоелектричні шумозахисні бар'єри є чудовим рішенням, вважають учені.

Оскільки сонячна панель нового типу орієнтована на сонце, вона може обмежити небажане віддзеркалення променів і світлофорів, сприяючи безпеці водіїв, пояснили науковці, зазначивши, що пристрій також містить шумозаглушувальні матеріали для зменшення шуму транспорту.

Дослідницька група побудувала демонстраційний зразок розміром 4 x 4 м з орієнтацією південь-південь-захід і двома конфігураціями "зигзаг". Вони використовували вісім сонячних модулів, наданих бельгійським виробником Soltech, і датчики Fiber Bragg Grating (FBG), призначені для вимірювання температури системи. Шумопоглинальний матеріал був наданий німецькою компанією Rockwool. Модулі були розгорнуті з кутом нахилу від 35 до 50 градусів.

Фотоелектричний шумозахисний бар'єр Фото: Zuyd University of Applied Sciences

За допомогою серії симуляцій і оцінки життєвого циклу (LCA) вчені виявили, що пропонований шумозахисний бар'єр для фотоелектричних систем має термін окупності від 6 до 10 років. Дослідження LCA виявили низький CO2 і хороше співвідношення терміну окупності до терміну служби.

Аналіз також показав, що оптимальний кут нахилу системи має становити від 20 до 40 градусів, що має забезпечити належний баланс між виходом і зниженням шуму. Однак, що стосується виходу енергії, особливої різниці при зміні кута нахилу від 20 до 80 градусів не було відзначено. Кут нахилу в 50 градусів, як правило, забезпечує більш високе вироблення енергії в різні сезони порівняно з нахилом у 35 градусів, особливо в літні місяці. Причиною цього є зменшене затінення від верхніх панелей з більш високим кутом нахилу. Річний питомий виробіток до 941 кВт*год за кута нахилу 35 градусів і 1066 кВт*год за кута нахилу 50 градусів може бути отримано демо-версією пристрою.

Раніше ми писали, що вчені знайшли напрочуд простий спосіб збільшити струм сонячних панелей на 64,7%. Вимірювання показали, що тонкоплівкове нанопокриття, яке самоочищається, послідовно збільшувало струм короткого замикання, в середньому 2,8 А, що на 64,7% вище, ніж 1,7 А у панелі без покриття.