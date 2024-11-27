Как работает самая мощная солнечная панель в мире: особенности технологии Leaf LSC

Люминесцентные солнечные концентраторы могут заменить привычные солнечные панели, однако технология требует масштабируемости.

Ученые разрабатывают новые технологии для генерирования солнечной энергией. Одной из альтернатив является листовые люминесцентные солнечные концентраторы, о которых рассказало издание ecoticias.com.

Большинство концентрирующих солнечных коллекторов зависят от зеркал и линз, чтобы фокусировать солнечные лучи на фотоэлектрических элементах (ФЭ). Этот метод работает хорошо, но они плохо собирают рассеянный свет и не будут хорошо интегрироваться в городскую среду. Люминесцентные солнечные концентраторы (ЛСК) обходят эти ограничения с помощью люминесцентных материалов, которые поглощают солнечный свет, а затем излучают поглощенные фотоны фотолюминесцентным способом в направлении ФЭ-элементов для преобразования энергии.

Однако есть и проблемы, например, так называемое самопоглощение, когда повторно поглощенные фотоны снова поглощаются в волноводе, и это снижает общую эффективность. В итоге, ЛСК были ограничены определенным количеством нишевых приложений, таких как встроенные в здания фотоэлектрические элементы, где их полупрозрачные, конструкции являются эстетическим бонусом по сравнению с простой выработкой энергии.

Чтобы решить неурядицы с масштабируемостью исследователи придумали Leaf LSC (листовой ЛСК — ред.), который напоминает конструкцию дерева. Это небольшая люминесцентная пластина ("лист"), расположенная на центральном люминесцентном волокне ("стебле"). Входящие фотоны поглощаются таким листом, а затем преобразовываются в фотоны PL и направляются через волокно к фотоэлементу PV, находящемся на кончике листа.

Конструкция эта модульная на всех уровнях, что значительно увеличивает эффективность всей установки. Она проста в обслуживании — поврежденные части очень легко заменить.

Эффективность системы дополнительно повышается за счет технологий традиционных ЛСК, таких как зеркала и тандемные солнечные панели. Потеря фотонов из-за самопоглощения и рассеивания минимизирует количество доступного света, попадающего в фотоэлементы. Световоды, которые линеаризуют несколько волокон в один фотоэлемент, увеличивают площадь падения — энергию, улавливаемую случайно, при этом сохраняя высокую эффективность.

"На самом деле, Leaf LSC так же важен, как и любой прорыв в солнечной энергетике, и область применения простирается далеко за пределы его инновационного дизайна. Согласно передовым аналитическим методам, описанных в журнале Journal of Photonics for Energy, Leaf LSC можно оптимизировать, повысив производительность за счет расширения светового спектра и увеличения интенсивности солнечного света", — пишет СМИ.

ЛСК легко интегрируется в различные системы генерирования чистой энергии. Способность собирать рассеянный свет делает их важным элементом солнечных электростанций в городах, где системы возобновляемой энергии часто трудно интегрировать в существующую инфраструктуру.

Ранее мы писали о том, что студент сделал солнечную панель своими руками. Американец Роберт Смит сам собрал солнечную панель мощностью 63 Вт и написал пошаговую инструкцию, которую оснастил фотографиями для иллюстрации процесса работы.