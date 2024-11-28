Алмазы могут хранить рекордные 1,85 ТБ данных в течение миллионов лет

Алмазный оптический диск может хранить данные с плотностью в 2 000 раз большей, чем у стандартного диска Blu-ray.

Исследователи из Китайского университета науки и технологий установили новый рекорд плотности хранения алмазной информации, достигнув 1,85 терабайта на кубический сантиметр. Об этом пишет Interesting Engineering.

Команда считает, что алмазная система может хранить драгоценные данные миллионы лет. Они разработали метод кодирования информации в атомной структуре алмаза.

Алмазный оптический диск может хранить данные с плотностью в 2 000 раз большей, чем у стандартного диска Blu-ray.

Однако метод выглядит немного сложным. Для создания своего нового устройства хранения данных исследователи использовали крошечные алмазные осколки. Они облучали алмазы сверхбыстрыми лазерными импульсами, вытесняя часть атомов углерода и создавая крошечные вакансии в кристаллической решетке алмаза. Эти "пустые пространства" служат строительными блоками для хранения информации. Плотность их в конкретной области определяет ее яркость, которая представляет различные значения данных. Тщательно контролируя структуру этих вакансий, исследователи смогли закодировать данные внутри алмаза.

Чтобы продемонстрировать возможности своей системы хранения алмазов, исследователи закодировали известную последовательность фотографий Эдварда Мейбриджа. Затем команда сохранила изображения, сопоставив яркость каждого пикселя с уровнями яркости определенных участков внутри алмаза. Интересно, что система достигла замечательного уровня точности и полноты, успешно сохраняя и извлекая изображения на 99%.

Технология хранения на основе алмазов в настоящее время не является коммерчески жизнеспособной из-за высокой стоимости необходимого оборудования. Сюда входят лазеры, высокоскоростные флуоресцентные камеры и другие специализированные устройства. Однако исследователи с оптимизмом смотрят на то, что будущие достижения могут привести к миниатюризации технологии, сделав ее более доступной и недорогой. Авторы подчеркивают, что технология хранения на основе алмазов особенно привлекательна для организаций, которые отдают приоритет долгосрочному сохранению данных.

Первыми пользователями этой технологии могли бы стать государственные учреждения, научно-исследовательские институты и библиотеки, которые часто имеют дело с ценными историческими и научными данными.

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