Цены на солнечные панели из Китая подскочат: к чему готовиться в декабре 2024 года

Правительство Китая с декабря снизит налоговую скидку на экспорт продукции для солнечной энергетики.

Сейчас цены на солнечные панели на мировом рынке стабильны, однако вскоре возможны колебания из-за изменений в торговой политике Китая. Журнал PW приводит обзор основных ценовых тенденций в мировой фотоэлектрической отрасли от компании OPIS, входящая в Dow Jone.

Китайские цены FOB (покупатель оплачивает фрахт судна, разгрузку в порту, растаможку и доставку к месту назначения) на панели, сделанные по технологии Mono PERC, на этой неделе оставались стабильными на этой неделе, при этом пластины Mono PERC M10 и G12 стоили $0,138 и $0,196 соответственно. Производство пластин M10 осуществляется по индивидуальным заказам без поддержания постоянного запаса, что обеспечивает относительно более высокую норму прибыли по сравнению с пластинами G12.

Международная торговля столкнулась с новыми проблемами в связи с решением Китая с 1 декабря снизить экспортную налоговую скидку на солнечную продукцию, включая пластины, с 13% до 9%. В результате участники рынка ожидают потенциального роста цен на экспортные заказы китайских пластин в ближайшем будущем.

Вероятно, нововведение не сильно повлияет на спрос на экспортные пластины, поскольку Китай остается ведущим мировым поставщиком, и более дешевых альтернатив на рынке нет. Однако как продавцы, так и покупатели пластин признают, что переговоры о повышении цен остаются сложным процессом. Колебание цен на 4% создает значительную нагрузку как для производителей, так и для клиентов, особенно в условиях продолжающегося спада рынка. Вряд ли клиентам понравится такое резкое повышение за одну ночь, поэтому рассматривается постепенная корректировка цен.

Для заказов, которые уже оценены и запланированы к доставке после 1 декабря, поставщики пластин также активно изучают возможность пересмотра цен с клиентами. В качестве альтернативы некоторые компании начали ускоренно бронировать места для доставки и быстрой отправки через таможню до декабря. Однако этот подход имеет ограничения, поскольку ранняя доставка зависит от того, сможет ли ее разместить площадка клиента и увеличит ли это расходы на хранение.

На фоне широкомасштабных сокращений производства китайскими компаниями по производству пластин на появились сообщения о частичном восстановлении производственных показателей на некоторых заводах. Инсайдеры отрасли связывают это с тем, что производители модулей ускоряют закупку материалов для повышения производительности производства и продаж в 2024 году.

Кроме того, согласно новым условиям для отрасли производства фотоэлектрических систем, объявленным Министерством промышленности и информационных технологий Китая в июле 2024 года, производители солнечных батарей должны фактически производить 50% от их производственной мощности за год. По мнению экспертов, компаниям, которые отстают, придется ускориться, ведь несоблюдение требований может лишить их перспективы развития.

На рынке производства солнечных батарей за пределами Китая, только один производитель в США, приближается к производству. Все остальные заявленные проекты еще не начали строительство, поэтому можно предполагать, что они не достигнут высокой производительности в течение следующих двух лет из-за необходимости крупных финансовых вложений и сложных технологических процессов.

Ранее писали, что в ноябре солнечные панели подешевели в Европе до 0,06 евро за 1 Вт, достигнув рекордного минимума. Как заявили в компании Search4Solar, цены останутся низкими в краткосрочной перспективе.