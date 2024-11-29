Ціни на сонячні панелі з Китаю підскочать: до чого готуватися в грудні 2024 року

Уряд Китаю з грудня знизить податкову знижку на експорт продукції для сонячної енергетики.

Наразі ціни на сонячні панелі на світовому ринку стабільні, проте незабаром можливі коливання через зміни в торговельній політиці Китаю. Журнал PW наводить огляд основних цінових тенденцій у світовій фотоелектричній галузі від компанії OPIS, що входить до Dow Jone.

Китайські ціни FOB (покупець оплачує фрахт судна, розвантаження в порту, розмитнення та доставку до місця призначення) на панелі, зроблені за технологією Mono PERC, цього тижня залишалися стабільними на цьому тижні, при цьому пластини Mono PERC M10 і G12 коштували $0,138 і $0,196 відповідно. Виробництво пластин M10 здійснюється за індивідуальними замовленнями без підтримання постійного запасу, що забезпечує відносно вищу норму прибутку порівняно з пластинами G12.

Міжнародна торгівля зіткнулася з новими проблемами у зв'язку з рішенням Китаю з 1 грудня знизити експортну податкову знижку на сонячну продукцію, включно з пластинами, з 13% до 9%. У результаті учасники ринку очікують потенційного зростання цін на експортні замовлення китайських пластин у найближчому майбутньому.

Ймовірно, нововведення не сильно вплине на попит на експортні пластини, оскільки Китай залишається провідним світовим постачальником, і дешевших альтернатив на ринку немає. Однак як продавці, так і покупці пластин визнають, що переговори про підвищення цін залишаються складним процесом. Коливання цін на 4% створює значне навантаження як для виробників, так і для клієнтів, особливо в умовах тривалого спаду ринку. Навряд чи клієнтам сподобається таке різке підвищення за одну ніч, тому розглядається поступове коригування цін.

Для замовлень, які вже оцінені та заплановані до доставки після 1 грудня, постачальники пластин також активно вивчають можливість перегляду цін з клієнтами. Як альтернатива деякі компанії почали прискорено бронювати місця для доставки та швидкого відправлення через митницю до грудня. Однак цей підхід має обмеження, оскільки рання доставка залежить від того, чи зможе її розмістити майданчик клієнта і чи збільшить це витрати на зберігання.

На тлі широкомасштабних скорочень виробництва китайськими компаніями з виробництва пластин з'явилися повідомлення про часткове відновлення виробничих показників на деяких заводах. Інсайдери галузі пов'язують це з тим, що виробники модулів прискорюють закупівлю матеріалів для підвищення продуктивності виробництва і продажів у 2024 році.

Крім того, згідно з новими умовами для галузі виробництва фотоелектричних систем, оголошеними Міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю в липні 2024 року, виробники сонячних батарей повинні фактично виробляти 50% від їхньої виробничої потужності за рік. На думку експертів, компаніям, які відстають, доведеться прискоритися, адже недотримання вимог може позбавити їх перспективи розвитку.

На ринку виробництва сонячних батарей за межами Китаю, тільки один виробник у США, наближається до виробництва. Всі інші заявлені проєкти ще не розпочали будівництво, тому можна припускати, що вони не досягнуть високої продуктивності протягом наступних двох років через необхідність великих фінансових вкладень і складних технологічних процесів.

Раніше писали, що в листопаді сонячні панелі подешевшали в Європі до 0,06 євро за 1 Вт, досягнувши рекордного мінімуму. Як заявили в компанії Search4Solar, ціни залишаться низькими в короткостроковій перспективі.