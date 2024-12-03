Солнечный свет ученые превратят в топливо: как работает необычная технология (видео)

Используя специальный фотокатализатор, новая технология может помочь в создании более дешевого и устойчивого водородного топлива для различных применений.

Японские ученые разработали новый способ крекинга воды в водородное топливо с использованием солнечного света. Об этом пишет Interesting Engineering.

Используя специальный фотокатализатор, новая технология может помочь в создании более дешевого и устойчивого водородного топлива для различных применений.

Расщепление воды под действием солнечного света с использованием фотокатализаторов является идеальной технологией для преобразования и хранения солнечной энергии в химическую, и последние разработки в области фотокаталитических материалов и систем вселяют надежды на ее реализацию.

Основной принцип нового процесса — расщепление воды на кислород и водород. Хотя это звучит просто, это энергозатратно и требует катализатора, в данном случае — специального, называемого фотокатализаторами.

Водород из воды с использованием света

При воздействии света эти катализаторы облегчают химические реакции, которые расщепляют воду на составные части. Концепция не нова, но большинство существующих, так называемых "одношаговых", неэффективны и имеют мизерную скорость преобразования солнечной энергии в водородную.

Существует также другая, более сложная двухступенчатая система возбуждения, и она более эффективна. В этих системах один фотокатализатор генерирует водород из воды, а другой производит кислород.

Команда успешно доказала концепцию, запустив реактор площадью 100 м2 на три года. Этот реактор даже показал себя лучше при реальном солнечном свете, чем в лабораторных условиях.

По словам команды, для того чтобы продвинуть технологию вперед и преодолеть 5-процентный барьер, большему количеству исследователей необходимо разработать более эффективные фотокатализаторы и построить более крупные экспериментальные реакторы.

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