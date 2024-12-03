Сонячне світло вчені перетворять на паливо: як працює незвичайна технологія (відео)

Використовуючи спеціальний фотокаталізатор, нова технологія може допомогти у створенні дешевшого і стійкішого водневого палива для різних застосувань.

Японські вчені розробили новий спосіб крекінгу води у водневе паливо з використанням сонячного світла. Про це пише Interesting Engineering.

Використовуючи спеціальний фотокаталізатор, нова технологія може допомогти у створенні дешевшого і стійкішого водневого палива для різних застосувань.

Розщеплення води під дією сонячного світла з використанням фотокаталізаторів є ідеальною технологією для перетворення і зберігання сонячної енергії на хімічну, і останні розробки в галузі фотокаталітичних матеріалів і систем вселяють надії на її реалізацію.

Основний принцип нового процесу — розщеплення води на кисень і водень. Хоча це звучить просто, це енерговитратно і вимагає каталізатора, в даному випадку — спеціального, званого фотокаталізаторами.

Водень із води з використанням світла

Під впливом світла ці каталізатори полегшують хімічні реакції, які розщеплюють воду на складові частини. Концепція не нова, але більшість наявних, так званих "однокрокових", неефективні та мають мізерну швидкість перетворення сонячної енергії у водневу.

Існує також інша, складніша двоступенева система збудження, і вона ефективніша. У цих системах один фотокаталізатор генерує водень із води, а інший виробляє кисень.

Команда успішно довела концепцію, запустивши реактор площею 100 м2 на три роки. Цей реактор навіть показав себе краще при реальному сонячному світлі, ніж у лабораторних умовах.

За словами команди, для того щоб просунути технологію вперед і подолати 5-відсотковий бар'єр, більшій кількості дослідників необхідно розробити більш ефективні фотокаталізатори і побудувати більші експериментальні реактори.

Раніше ми повідомляли про те, що незвичайна вітряна турбіна видає 2200 кВт*год і може замінити сонячні панелі. Пристрій Airiva Wind Fence може не тільки добувати "зелену" енергію, а й служити елементом декору.

Також ми писали, що вітряк-стіна може виробляти понад 10 000 кВт*год на рік. Вітряна стіна складається з лопатей, які обертаються індивідуально, приводячи в рух міні-генератор, що виробляє електрику.