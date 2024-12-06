Бесконечное топливо: армия США получит почти забытый источник энергии для техники

Они обеспечивают гораздо большую мощность на единицу площади, чем ветряные или солнечные электростанции, а потому более компактные.

Стартап California Thermodynamics разрабатывает миниатюрные реакторы для производства синтетического топлива, которые могут использовать военные базы США. Об таком проекте стало известно изданию Forbes.

Перевозка топлива на далекие военные базы всегда была сложной и дорогой. Во время войны в Афганистане доставка обходилась примерно 400 долларов за галлон (3,78 литра). К тому же, транспортные колонны с бензином или дизельным топливом часто становятся целями для атак на дорогах. Изобретение California Thermodynamics предлагает добывать горючее прямо на месте и не зависеть от цепочки поставок.

Оно основано на технологии водяных гомогенных реакторов (ВГР), также известных как "водяные котлы", разработаннjq в 1940-х годах. Это простая конструкция, состоящая из раствора солей урана в воде, циркулирующего между внутренней камерой реактора и внешней камерой охлаждения.

В отличии от других ядерных установок, она очень безопасна, ведь хорошо саморегулируется. Нехваткой эффективности ВГР тоже не страдают, а главными недостатками считаются коррозия из-за радиоактивного урана, разъедающая металлические стенки реактора, и небольшая выходная мощность. В целом, они не обладали качествами, необходимыми для крупномасштабных электростанций.

Конструкция California Thermodynamics устранила недостатки с помощью 3D-печатного защитного сосуда, изготовленного из нового, запатентованного материала, не подверженного коррозии. А выделения водорода обернули в пользу — именно это вещество может служить топливом.

Инженеры напечатали на 3D-принтере миниатюрный реактор, который помещается на стандартный военный поддон и производит 22,4 литра (0,8 галлона) водорода в минуту. Затем он преобразуется в жидкое углеводородное топливо с помощью реакции Фишера-Тропша.

Имея массив таких реакторов, возможно, даже тысячи, в зависимости от потребностей, военная база может получить безграничный источник топлива для транспорта, боевой техники и даже самолетов. Такие реакторы беспечивают гораздо большую мощность на единицу площади, чем ветряные или солнечные батареи, что делает их компактными и более защищенными.

Ранее писали, что в США создали необычный термоядерный реактор размером со стол. В его основе находится вакуумная камера с оболочкой, напечатанной на 3D-принтере, и 9920 постоянных магнитов.