Нескінченне паливо: армія США отримає майже забуте джерело енергії для техніки

Вони забезпечують набагато більшу потужність на одиницю площі, ніж вітряні або сонячні електростанції, а тому більш компактні.

Стартап California Thermodynamics розробляє мініатюрні реактори для виробництва синтетичного палива, які можуть використовувати військові бази США. Про такий проєкт стало відомо виданню Forbes.

Перевезення палива на далекі військові бази завжди було складним і дорогим. Під час війни в Афганістані доставка обходилася приблизно в 400 доларів за галон (3,78 літра). До того ж, транспортні колони з бензином або дизельним паливом часто стають цілями для атак на дорогах. Винахід California Thermodynamics пропонує видобувати пальне прямо на місці і не залежати від ланцюжка поставок.

Вона заснована на технології водяних гомогенних реакторів (ВГР), також відомих як "водяні котли", розроблених у 1940-х роках. Це проста конструкція, що складається з розчину солей урану у воді, який циркулює між внутрішньою камерою реактора і зовнішньою камерою охолодження.

На відміну від інших ядерних установок, вона дуже безпечна, адже добре саморегулюється. Браком ефективності ВГР теж не страждають, а головними недоліками вважаються корозія через радіоактивний уран, що роз'їдає металеві стінки реактора, і невелика вихідна потужність. Загалом, вони не мали якостей, необхідних для великомасштабних електростанцій.

Конструкція California Thermodynamics усунула недоліки за допомогою 3D-друкованої захисної посудини, виготовленої з нового, запатентованого матеріалу, що не піддається корозії. А виділення водню обернули на користь — саме ця речовина може слугувати паливом.

Інженери надрукували на 3D-принтері мініатюрний реактор, який поміщається на стандартний військовий піддон і виробляє 22,4 літра (0,8 галона) водню за хвилину. Потім він перетворюється на рідке вуглеводневе паливо за допомогою реакції Фішера-Тропша.

Маючи масив таких реакторів, можливо, навіть тисячі, залежно від потреб, військова база може отримати безмежне джерело палива для транспорту, бойової техніки і навіть літаків. Такі реактори забезпечують набагато більшу потужність на одиницю площі, ніж вітряні або сонячні батареї, що робить їх компактнішими та більш захищеними.

Раніше писали, що в США створили незвичайний термоядерний реактор розміром зі стіл. У його основі — вакуумна камера з оболонкою, надрукованою на 3D-принтері, і 9920 постійних магнітів.