Правосудие на ходу: китайский робот-полицейский может ловить преступников "стильно"

Оснащенный сетевым ружьем, слезоточивым газом и распылителями звуковых волн, RT-G автономно оповещает правоохранительные органы или обездвиживает подозреваемых.

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Китайские правоохранительные органы начали испытания автономного сферического робота. Об этом пишет ресурс Interesting Engineering.

Сферический робот RT-G и разработан робототехнической компанией Logon Technology. Он способен перемещаться как по суше, так и по воде со скоростью 35 км/ч, выдерживая удары весом до 4 т. Однако его особенность заключается в возможностях городского патрулирования. Благодаря передовому ИИ, RT-G помогает правоохранительным органам, выявляя и обездвиживая преступников, тем самым повышая общественную безопасность.

Робот работает вместе с офицерами-людьми. Это подчеркивает растущую интеграцию робототехники в правоохранительную систему, объединяя технологии с традиционными методами полицейской деятельности для повышения безопасности и эффективности.

Теперь автономный сферический робот патрулирует улицы города, используя передовой искусственный интеллект для обнаружения и реагирования на преступную деятельность. Возможности искусственного интеллекта RT-G включают распознавание лиц для идентификации известных преступников и обнаружения беспорядков. Он может оповещать правоохранительные органы или автономно обездвиживать подозреваемых с помощью встроенного сетевого пистолета. Другое нелетальное снаряжение включает распылители слезоточивого газа и устройства рассеивания звуковых волн, что обеспечивает адаптивность в различных сценариях.

На видео показано, как робот преследует подозреваемых, сбивает их с ног и сотрудничает с офицерами полиции во время патрулирования.

Разработка таких моделей, как RT-G, соответствует более широкому курсу Китая на интеграцию робототехники в деятельность правоохранительных органов.

Предыдущие достижения включают робо-псов, оснащенных колесами для перемещения по крутым склонам и выполнения трюков. Lynx, разработанный Deep Robotics, демонстрирует исключительную мобильность, переключаясь между колесами и традиционными четвероногими режимами для подъема по лестнице или преодоления препятствий.

Робот Lynx может похвастаться гибридной конструкцией, сочетающей в себе маневренность шагающего четвероногого с эффективностью колес. Блокируя колеса, Lynx может плавно переходить к ходьбе или подъему, что делает его идеальным для перемещения по неровным и сложным поверхностям. Его надежные двигатели обеспечивают плавную работу по рыхлой грязи, гравию и тротуару, предлагая непревзойденную универсальность.

Демонстрационное видео демонстрирует работу Lynx на сложной трассе с несколькими типами рельефа. Он мастерски спускается по крутым склонам, легко переключается между колесным и пешеходным режимами и даже покоряет 80-сантиметровый валун. Двухрежимная функциональность обеспечивает устойчивость и адаптивность, позволяя Lynx с легкостью преодолевать различные сложные ландшафты.

Также Фокус писал об опасении специалистов по поводу того, что ИИ может стать умнее человека всего за пять лет. Архитекторы искусственного интеллекта предупреждают, что он сможет превзойти людей практически в любой задаче.