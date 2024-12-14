Правосуддя на ходу: китайський робот-поліцейський може ловити злочинців "стильно"

Оснащений мережевою рушницею, сльозогінним газом і розпилювачами звукових хвиль, RT-G автономно сповіщає правоохоронні органи або знерухомлює підозрюваних.

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Китайські правоохоронні органи почали випробування автономного сферичного робота. Про це пише ресурс Interesting Engineering.

Сферичний робот RT-G і розроблений робототехнічною компанією Logon Technology. Він здатний переміщатися як по суші, так і по воді зі швидкістю 35 км/год, витримуючи удари вагою до 4 т. Однак його особливість полягає в можливостях міського патрулювання. Завдяки передовому ШІ, RT-G допомагає правоохоронним органам, виявляючи і знерухомлюючи злочинців, тим самим підвищуючи громадську безпеку.

Робот працює разом з офіцерами-людьми. Це підкреслює зростаючу інтеграцію робототехніки в правоохоронну систему, об'єднуючи технології з традиційними методами поліцейської діяльності для підвищення безпеки та ефективності.

Тепер автономний сферичний робот патрулює вулиці міста, використовуючи передовий штучний інтелект для виявлення і реагування на злочинну діяльність. Можливості штучного інтелекту RT-G включають розпізнавання облич для ідентифікації відомих злочинців і виявлення заворушень. Він може сповіщати правоохоронні органи або автономно знерухомлювати підозрюваних за допомогою вбудованого мережевого пістолета. Інше нелетальне спорядження включає розпилювачі сльозогінного газу і пристрої розсіювання звукових хвиль, що забезпечує адаптивність у різних сценаріях.

На відео показано, як робот переслідує підозрюваних, збиває їх з ніг і співпрацює з офіцерами поліції під час патрулювання.

Розробка таких моделей, як RT-G, відповідає ширшому курсу Китаю на інтеграцію робототехніки в діяльність правоохоронних органів.

Попередні досягнення включають робо-псів, оснащених колесами для переміщення по крутих схилах і виконання трюків. Lynx, розроблений Deep Robotics, демонструє виняткову мобільність, перемикаючись між колесами і традиційними чотириногими режимами для підйому по сходах або подолання перешкод.

Робот Lynx може похвалитися гібридною конструкцією, що поєднує в собі маневреність чотириногого, який крокує, з ефективністю коліс. Блокуючи колеса, Lynx може плавно переходити до ходьби або підйому, що робить його ідеальним для переміщення нерівними та складними поверхнями. Його надійні двигуни забезпечують плавну роботу по пухкому бруду, гравію та тротуару, пропонуючи неперевершену універсальність.

Демонстраційне відео демонструє роботу Lynx на складній трасі з кількома типами рельєфу. Він майстерно спускається крутими схилами, легко перемикається між колісним і пішохідним режимами і навіть підкорює 80-сантиметровий валун. Дворежимна функціональність забезпечує стійкість і адаптивність, даючи змогу Lynx з легкістю долати різні складні ландшафти.

Також Фокус писав про побоювання фахівців з приводу того, що ШІ може стати розумнішим за людину всього за п'ять років. Архітектори штучного інтелекту попереджають, що він зможе перевершити людей практично в будь-якому завданні.