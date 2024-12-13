Стоили $475 миллионов: инженер нашел в старом чипе Pentium "легендарные" транзисторы

Специалист Кен Ширрифф с помощью микроскопа отследил первопричину первого крупного сбоя Intel, который произошел 30 лет назад.

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Историк аппаратного обеспечения и реверс-инженер Кен Ширрифф выявил именно те транзисторы в оригинальном чипе Intel Pentium, которые вызвали "ошибку FDIV", приведшую к отзыву продукции на сумму 475 миллионов долларов в 1994 году. Об этом он рассказал в Mastodon.

Как отмечает инженер, математическая ошибка, которая привела к ошибке FDIV, была вызвана ошибками вычислений в PLA (программируемой логической матрице). Процессоры некорректно выполняли операцию деления чисел с плавающей запятой.

Кен Ширрифф изучил под микроскопом PLA, в котором находится неисправная таблица деления, отследив первопричину первого крупного сбоя Intel, произошедшего 30 лет назад. По его словам, в пяти записях таблицы отсутствовали важные транзисторы, в результате чего значения по умолчанию оказывались "0" вместо правильных "2". Из-за этого вычисления давали неверный результат.

"Умные математики разгадали алгоритм деления Pentium и обнаружили недостающие элементы в 1995 году, изучив картину ошибок. Но я могу подтвердить это на кремнии. Более того, я вижу 16 пропущенных элементов в таблице, а не только 5, но 11 из них не вызывают ошибок из-за везения", — заявил специалист.

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По словам инженера, сначала в Intel утверждали, что "ошибка FDIV" не важна и может проявляться лишь раз в 27 тысяч лет, однако в IBM заявили, что она может происходить каждые 24 дня и прекратили продажи процессоров Pentium.

"Intel сдалась и заменила Pentiums, потратив на это 475 миллионов долларов", — отметил Кен Ширрифф.

Напомним, ранее Кен Ширрифф также нашел в компьютере компании Hewlett-Packardв 1977 года выпуска прозрачный процессор, сделанный по технологии "кремний на сапфире".