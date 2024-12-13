Коштували $475 мільйонів: інженер знайшов у старому чипі Pentium "легендарні" транзистори

Фахівець Кен Ширріфф за допомогою мікроскопа відстежив першопричину першого великого збою Intel, який стався 30 років тому.

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Історик апаратного забезпечення та реверс-інженер Кен Ширріфф виявив саме ті транзистори в оригінальному чипі Intel Pentium, що спричинили "помилку FDIV", яка призвела до відкликання продукції на суму 475 мільйонів доларів у 1994 році. Про це він розповів у Mastodon.

Як зазначає інженер, математична помилка, яка призвела до помилки FDIV, була спричинена помилками обчислень у PLA (програмованій логічній матриці). Процесори некоректно виконували операцію ділення чисел із плаваючою комою.

Кен Ширріфф вивчив під мікроскопом PLA, в якому міститься несправна таблиця поділу, відстеживши першопричину першого великого збою Intel, що стався 30 років тому. За його словами, у п'яти записах таблиці були відсутні важливі транзистори, внаслідок чого значення за замовчуванням виявлялися "0" замість правильних "2". Через це обчислення давали неправильний результат.

"Розумні математики розгадали алгоритм ділення Pentium і виявили відсутні елементи в 1995 році, вивчивши картину помилок. Але я можу підтвердити це на кремнії. Ба більше, я бачу 16 пропущених елементів у таблиці, а не тільки 5, але 11 із них не викликають помилок через везіння", — заявив фахівець.

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За словами інженера, спочатку в Intel стверджували, що "помилка FDIV" не важлива і може проявлятися лише раз на 27 тисяч років, проте в IBM заявили, що вона може відбуватися кожні 24 дні і припинили продажі процесорів Pentium.

"Intel здалася і замінила Pentiums, витративши на це 475 мільйонів доларів", — зазначив Кен Ширріфф.

Нагадаємо, раніше Кен Ширріфф також знайшов у комп'ютері компанії Hewlett-Pасkard 1977 року випуску прозорий процесор, зроблений за технологією "кремній на сапфірі".