Максимум энергии от ветра: уникальный "двухголовый" генератор запустили в Китае (видео)

Нестандартная установка размером с Эйфелеву башню достигает мощности 16,6 МВт, улавливая ветер с любого направления.

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В Китае в 70 километрах от побережья полноценно запустили необычную двойной ветряной генератор OceanX от компании Mingyang Smart Energy, который является крупнейшим среди плавучих установок своего типа. Подробности стали известны сайту Futurismo Prossimo.

OceanX — это гигантская ветрогенерирующая установка, особенность которой заключается в двух турбинах MySE8.3-180. Они расположены на одной V-образной основе, но вращаются в разных направлениях, чтобы максимально эффективно использовать каждый порыв ветра. В результате эффективность производства энергии увеличилась на 4,29%.

Ветрогенератор ужен работает на морской ветряной электростанции в Янцзян Цинчжоу IV и выдает мощность 16,6 МВт (по 8,3 МВт на каждую турбину). Это результат эволюции прототипа, разработанного Aerodyn Engineering и испытанного в Германии, теперь доведенного до полномасштабного использования.

Размеры впечатляют: в то время как каждая отдельная башня достигает 219 метров в высоту, вся конструкция простирается на целых 369 метров. Это как если бы Эйфелеву башню поставили не в Париже, а посреди моря.

Секрет этой OceanX заключается в ее вытянутой эллиптической форме. Инженеры выбрали ее не просто для красоты: башни спроектированы так, чтобы улавливать ветер, дующий с любого направления благодаря их особому поперечному сечению. Ветрогенератор работает как гигантский морской флюгер, автоматически поворачиваясь в нужную сторону.

Конструкция использует давление ветра для более быстрого вращения в наилучшем направлении, тем самым максимизируя количество энергии, которое она может вырабатывать. Система полностью автономна и может начинать работу за счет собственной энергии, что делает ее особенно устойчивой в сложных условиях.

Как работает двойной ветрогенератор OceanX

Наибольшая проблема для таких больших ветряков — штормы и тайфуны. Платформа OceanX оснащена системой тросов "двойной горб", которая обеспечивает устойчивость и безопасность даже в самых экстремальных условиях. Плавающие основания выполнены из сверхпрочного бетона, а адаптивная одноточечная система швартовки позволяет конструкции выдерживать даже самые сильные тайфуны.

Ранее подсчитали, на что способна плавучая ветряная электростанция OceanX. Она должна производить 54 млн кВт*ч энергии в год, этого хватит для обеспечения 30 000 домохозяйств из трех человек.