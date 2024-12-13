Максимум енергії від вітру: унікальний "двоголовий" генератор запустили в Китаї (відео)

Нестандартна установка розміром з Ейфелеву вежу досягає потужності 16,6 МВт, вловлюючи вітер з будь-якого напрямку.

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У Китаї за 70 кілометрів від узбережжя повноцінно запустили незвичайний подвійний вітряний генератор OceanX від компанії Mingyang Smart Energy, який є найбільшим серед плавучих установок свого типу. Подробиці стали відомі сайту Futurismo Prossimo.

OceanX — це гігантська вітрогенеруюча установка, особливість якої полягає у двох турбінах MySE8.3-180. Вони розташовані на одній V-подібній основі, але обертаються в різних напрямках, щоб максимально ефективно використовувати кожен порив вітру. У результаті ефективність виробництва енергії збільшилася на 4,29%.

Вітрогенератор ужен працює на морській вітряній електростанції в Янцзян Цинчжоу IV і видає потужність 16,6 МВт (по 8,3 МВт на кожну турбіну). Це результат еволюції прототипу, розробленого Aerodyn Engineering і випробуваного в Німеччині, тепер доведеного до повномасштабного використання.

Розміри вражають: тоді як кожна окрема вежа сягає 219 метрів заввишки, вся конструкція простягається на цілих 369 метрів. Це наче якби Ейфелеву вежу поставили не в Парижі, а посеред моря.

Секрет цієї OceanX полягає в її витягнутій еліптичній формі. Інженери вибрали її не просто для краси: вежі спроєктовані так, щоб вловлювати вітер, що дме з будь-якого напрямку завдяки їхньому особливому поперечному перерізу. Вітрогенератор працює як гігантський морський флюгер, автоматично повертаючись у потрібний бік.

Конструкція використовує тиск вітру для більш швидкого обертання в найкращому напрямку, тим самим максимізуючи кількість енергії, яку вона може виробляти. Система повністю автономна і може починати роботу за рахунок власної енергії, що робить її особливо стійкою в складних умовах.

Як працює подвійний вітрогенератор OceanX

Найбільша проблема для таких великих вітряків — шторми і тайфуни. Платформа OceanX оснащена системою тросів "подвійний горб", яка забезпечує стійкість і безпеку навіть у найекстремальніших умовах. Плаваючі основи виконані з надміцного бетону, а адаптивна одноточкова система швартування дає змогу конструкції витримувати навіть найсильніші тайфуни.

Раніше підрахували, на що здатна плавуча вітряна електростанція OceanX. Вона має виробляти 54 млн кВт*год енергії на рік, цього вистачить для забезпечення 30 000 домогосподарств із трьох осіб.