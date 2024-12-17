Солнечные панели перестали работать: как определить и отремонтировать поломки самому

Домашние солнечные электростанции могут вдруг перестать генерировать чистую энергию, либо делать это неэффективно. Причина может быть в поломке инвертора. В таком случае, стоит предпринять несколько шагов.

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Любая солнечная энергосистема (СЭС) использует солнечный инвертор для преобразования света в полезное электричество для нужд домохозяйства. Данное устройство гарантирует, что весь солнечный свет эффективно питает светильники, приборы и гаджеты. Но когда инвертор работает неправильно, это может нарушить производительность СЭС. О том, как устранить неполадки в его работе, расскажет Фокус.

Обычные проблемы с "солнечным" инвертором, — сбои в коде, снижение выработки энергии, внезапные отключения, — можете легко устранить самостоятельно. Однако для более серьезных проблем понадобится помощь опытного специалиста по солнечной энергетике, пишет greenlancer.com.

Типичные проблемы с инвертором: что делать

Когда СЭС не работает так, как положено, ошибки в работе инвертора часто являются основной тому причиной. Стоит разобрать основные из них.

Видимые коды ошибок на дисплее инвертора

Инверторы, такие как SolarEdge, SMA или Fronius, часто отображают коды ошибок или "мигающие индикаторы", когда что-то идет не так. Эти коды могут сигнализировать о чем угодно: от проблемы совместимости с сетью до отказа внутренних компонентов или необходимости обновления прошивки.

Например, инвертор SolarEdge может показывать "Ошибку напряжения сети", указывая на колебания в коммунальной сети. Если пользователи заметили такие коды ошибок, стоит обратиться к приложению за инструкциями. Постоянные ошибки часто требуют помощи профессионалов.

Снижение выходной мощности солнечной энергии

Приложение для мониторинга системы, такое как SolarEdge Monitoring, Enphase Enlighten или Fronius Solar.web, может показывать заметное падение выработки энергии. Это означает, что инвертору трудно преобразовать постоянный ток от панелей в переменный. Иногда это происходит из-за затенения, загрязнения панелей или изношенных компонентов инвертора. Стоит сравнить текущий выход с прошлой производительностью или ожидаемыми уровнями, чтобы выявить проблему на ранней стадии.

Схема подключения инвертора к солнечной электростанции

Необычные звуки или запахи от инвертора

Если инвертор издает жужжащий шум или пахнет горелым пластиком — это явная проблема. Такие бренды, как SMA или ABB выпускают бесшумные устройства, поэтому необычные звуки могут указывать на ослабленную проводку, перегрев или внутренние повреждения. Аналогично, запахи могут быть признаком расплавления компонентов, что не следует игнорировать. Если подобное произошло, немедленно нужно выключить СЭС и вызвать специалиста по солнечным батареям для ремонта.

Проблемы со связью

Современные инверторы часто взаимодействуют с системой мониторинга через Wi-Fi или Bluetooth. Если, например, приложение SolarEdge или Enphase перестает получать данные, это может указывать на проблемы с подключением или даже на неисправность оборудования.

Нужно сбросить настройки маршрутизатора, убедиться, что на инверторе установлен правильный пароль Wi-Fi, и проверить наличие обновлений программного обеспечения (ПО); проверить текущую версию прошивки, отображаемую на интерфейсе инвертора, и сравнить ее с последней версией, доступной на веб-сайте производителя. Если версия ПО инвертора старая, то нужно обновить ее. Постоянные проблемы со связью могут потребовать помощи специалиста по солнечной энергетике для диагностики или ремонта.

Перегрев инвертора

Инверторы таких брендов, как Huawei или Fronius, оснащены системами охлаждения вроде радиаторов или вентиляторов, для предотвращения перегрева. Если устройство подвергается воздействию прямых солнечных лучей или вентиляция заблокирована, то инвертор может перегреться, отключиться или же его эффективность снизится.

В таком случае пользователи будут замечать коды ошибок, связанные с температурой, или чувствовать чрезмерное тепло вблизи устройства. Необходимо разместить устройство так, чтобы к нему постоянно поступал воздух. Если проблема не исчезнет, может потребоваться помощь специалиста.

Как соединить солнечную панель с контроллером солнечного заряда и инвертором

Замыкание на землю

Замыкание на землю происходит, когда электрический ток непреднамеренно течет в землю из-за поврежденной проводки или неисправных компонентов. Такие инверторы, как SMA или SolarEdge, предназначены для обнаружения этих неисправностей и могут отключиться для защиты вашей солнечной системы.

Пользователь может увидеть сообщения об ошибках: "Неисправность УЗО" или "Обнаружено замыкание на землю" (УЗО — устройство защитного отключения, — автоматический выключатель, обнаруживающий наличие неисправности в выходной цепи переменного тока, — ред.). Это серьезные проблемы, требующие немедленного вмешательства эксперта.

Отключения оборудования

Если инвертор часто отключается, это может указывать на такие проблемы, как нестабильность сети, отказ внутренних компонентов или сбои ПО. Например, инверторы Fronius могут отключаться для защиты при обнаружении колебаний напряжения в сети.

В таком случае заметно, что СЭС перестала вырабатывать электроэнергию, а приложение выдает коды ошибок инвертора. Перезапуск устройства может временно решить проблему. Стоит регулярно обновлять его прошивку, следуя рекомендациям производителя. Большинство брендов, таких как SolarEdge, Enphase, SMA и Fronius, предлагают простые инструкции по обновлению прошивки. Если проблема с отключением инвертора сохраняется, скорее всего, понадобятся профессиональные услуги по ремонту.

Отказ микроинвертора

Если в СЭС используются микроинверторы, например, Enphase, то система мониторинга покажет, что одна панель не вырабатывает электроэнергию, в то время как другие работают нормально. Это часто указывает на неисправность микроинвертора для этой конкретной панели, которая не позволяет ей преобразовывать постоянный ток в переменный.

Поскольку микроинверторы работают независимо на каждой солнечной батарее, эта проблема обычно не влияет на остальную часть системы. Стоит поискать уведомления об ошибках в приложении для мониторинга или сравнить производительность каждой панели, чтобы определить проблему. Неправильная проводка или ухудшение характеристик также могут способствовать отказу микроинвертора. Для решения этой проблемы часто требуются профессиональные услуги.

Различные типы инверторов для систем солнечной энергии

Советы по самостоятельному ремонту инверторов

Хотя некоторые проблемы с оборудованием требуют профессионального ремонта, есть несколько простых шагов для устранения неполадок самостоятельно.

Перезапуск инвертора

Многие мелкие проблемы и ошибки можно устранить, перезагрузив устройство. Для этого нужно выключить инвертор и отсоединить его от источника питания, следуя инструкциям производителя. Затем подождать не менее 5–10 минут, прежде чем снова включать. Такие марки, как SolarEdge или SMA, часто рекомендуют перезапуск.

Очистка устройства

Пыль, грязь или мусор вокруг инвертора могут повлиять на его систему охлаждения или заблокировать вентиляцию, что может привести к перегреву. Используя мягкую ткань или баллон со сжатым воздухом, можно очистить оборудование, следя за тем, чтобы вентиляционные отверстия были свободны. Не нужно использовать воду или химические средства, так как они могут повредить чувствительные компоненты.

Проверка подключения к интернету

Для инверторов, использующих системы мониторинга, таких как Enphase или Fronius, стоит убедиться, что подключение к интернету работает правильно. Если он не взаимодействует с приложением или сайтом мониторинга, нужно сбросить настройки маршрутизатора и проверить подключение Wi-Fi или Ethernet. В некоторых случаях может потребоваться перенастроить параметры сети через приложение или портал, или обновить пароль Wi-Fi.

Проверка обновлений программного обеспечения

Устаревшее ПО может привести к ошибкам или проблемам с производительностью, включая неожиданные отключения. Производители регулярно выпускают обновления для улучшения функциональности, устранения ошибок и соответствия обновленным стандартам коммунальных услуг.

Чтобы проверить наличие обновлений, нужно посетить портал или открыть приложение мониторинга, например SolarEdge Monitoring или Enphase Enlighten. Многие системы уведомляют о наличии обновления ПО автоматически. Следуя инструкциям производителя, необходимо запустить обновления. Поддержание актуальности ПО снижает вероятность сбоев в работе системы и обеспечивает плавную интеграцию с сетью.

Проверка на наличие ослабленных соединений

Осмотреть кабели и разъемы вокруг инвертора необходимо для того, чтобы убедиться, что они надежно подключены. Ослабленная проводка может прервать поток питания или привести к появлению сообщений об ошибках на дисплее инвертора. Потом нужно тщательно затянуть все ослабленные соединения, но не стоит вмешиваться, если нет специальных навыков. Если СЭС оснащена микроинверторами, такие как Enphase, стоит проверить соединения отдельных панелей.

Ознакомление с инструкцией к устройству

Коды ошибок инвертора могут быть специфичны для марки и модели. Ознакомление с инструкцией или сайтом производителя поможет получить список кодов ошибок и их значений. Такие бренды, как Fronius, SMA или SolarEdge, часто предоставляют подробные инструкции по устранению неполадок, вызванных распространенными ошибками.

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Когда вызывать профессионала для ремонта инвертора

Некоторые проблемы с инвертором можно решить самим, но для других требуется опыт профессионала. Знание того, когда следует обратиться за помощью, может сэкономить время, защитить СЭС и гарантировать, что она будет работать эффективно.

Постоянные ошибки

Если инвертор постоянно показывает коды ошибок, несмотря на усилия пользователя по устранению неполадок, стоит вызвать экспертов. Постоянные ошибки могут указывать на такие проблемы, как внутренний сбой оборудования или проблемы совместимости с сетью. Например, инверторы SMA или SolarEdge могут отображать ошибки "DC Isolation Fault" или "Grid Voltage Out of Range", для устранения которых требуются специальные инструменты и знания.

Физические повреждения

Видимые трещины, подпалины или расплавленные компоненты являются признаками серьезного повреждения. Эти проблемы могут возникнуть из-за скачков напряжения, перегрева или физического воздействия и представлять серьезную угрозу безопасности.

Не стоит пытаться ремонтировать поврежденный инвертор самостоятельно. Специалисты по солнечной энергетике могут оценить степень повреждения солнечной энергосистемы и определить, является ли ремонт или замена инвертора лучшим вариантом.

Услуги по замене инвертора

Если инвертор устарел, серьезно поврежден или больше не эффективен, его замена может быть более экономически выгодной, чем ремонт. Многие устройства поставляются с гарантией, которая может покрывать замену. Специалист по ремонту солнечных батарей может подтвердить, распространяется ли гарантия на инвертор пользователя, и помочь выбрать и установить новый блок.