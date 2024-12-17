Сонячні панелі перестали працювати: як визначити та відремонтувати поломки самостійно

Домашні сонячні електростанції можуть раптом припинити генерувати чисту енергію, або ж робитимуть це неефективно. Причина може полягати в поломці інвертора. У такому разі варто зробити кілька кроків.

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Будь-яка сонячна енергосистема (СЕС) використовує сонячний інвертор для перетворення світла на корисну електрику для потреб домогосподарства. Цей пристрій гарантує, що все сонячне світло ефективно живить світильники, прилади та гаджети. Але коли інвертор працює неправильно, це може порушити продуктивність СЕС. Про те, як усунути неполадки в його роботі, розповість Фокус.

Звичайні проблеми з "сонячним" інвертором — збої в коді, зниження вироблення енергії, раптові відключення, можете легко усунути самостійно. Однак для більш серйозних проблем знадобиться допомога досвідченого фахівця з сонячної енергетики, пише greenlancer.com.

Типові проблеми з інвертором: що робити

Коли СЕС не працює так, як потрібно, помилки в роботі інвертора часто є основною причиною цього. Варто розібрати основні з них.

Видимі коди помилок на дисплеї інвертора

Інвертори, як-от SolarEdge, SMA або Fronius, часто відображають коди помилок або "миготливі індикатори", коли щось йде не так. Ці коди можуть сигналізувати про що завгодно: від проблеми сумісності з мережею до відмови внутрішніх компонентів або необхідності оновлення прошивки.

Наприклад, інвертор SolarEdge може показувати "Помилку напруги мережі", вказуючи на коливання в комунальній мережі. Якщо користувачі помітили такі коди помилок, варто звернутися до додатка за інструкціями. Постійні помилки часто потребують допомоги професіоналів.

Зниження вихідної потужності сонячної енергії

Програма для моніторингу системи, зокрема SolarEdge Monitoring, Enphase Enlighten або Fronius Solar.web, може показувати помітне падіння вироблення енергії. Це означає, що інвертору важко перетворити постійний струм від панелей на змінний. Іноді це відбувається через затінення, забруднення панелей або зношені компоненти інвертора. Варто порівняти поточний вихід із попередньою продуктивністю або очікуваними рівнями, щоб виявити проблему на ранній стадії.

Схема підключення інвертора до сонячної електростанції

Незвичайні звуки або запахи від інвертора

Якщо інвертор видає дзижчання або пахне горілим пластиком — це явна проблема. Такі бренди, як SMA або ABB, випускають безшумні пристрої, тому незвичні звуки можуть вказувати на ослаблену проводку, перегрів або внутрішні пошкодження. Аналогічно, запахи можуть бути ознакою розплавлення компонентів, що не слід ігнорувати. Якщо таке сталося, негайно потрібно вимкнути СЕС і викликати фахівця з сонячних батарей для ремонту.

Проблеми зі зв'язком

Сучасні інвертори часто взаємодіють із системою моніторингу через Wi-Fi або Bluetooth. Якщо, наприклад, додаток SolarEdge або Enphase перестає отримувати дані, це може вказувати на проблеми з підключенням або й на несправність обладнання.

Потрібно скинути налаштування маршрутизатора, переконатися, що на інверторі встановлений правильний пароль Wi-Fi, і перевірити наявність оновлень програмного забезпечення (ПЗ); перевірити поточну версію прошивки, що відображається на інтерфейсі інвертора, і порівняти її з останньою версією, доступною на вебсайті виробника. Якщо версія ПЗ інвертора стара, то потрібно оновити її. Постійні проблеми зі зв'язком можуть потребувати допомоги фахівця з сонячної енергетики для діагностики або ремонту.

Перегрів інвертора

Інвертори таких брендів, як Huawei або Fronius, оснащені системами охолодження на кшталт радіаторів або вентиляторів, для запобігання перегріву. Якщо пристрій піддається впливу прямих сонячних променів або вентиляція заблокована, то інвертор може перегрітися, відключитися або ж його ефективність знизиться.

У такому разі користувачі помічатимуть коди помилок, пов'язані з температурою, або відчуватимуть надмірне тепло поблизу пристрою. Необхідно розмістити пристрій так, щоб до нього постійно надходило повітря. Якщо проблема не зникне, може знадобитися допомога фахівця.

Як з'єднати сонячну панель із контролером сонячного заряду та інвертором

Замикання на землю

Замикання на землю відбувається, коли електричний струм ненавмисно тече в землю через пошкоджену проводку або несправні компоненти. Такі інвертори, як SMA або SolarEdge, призначені для виявлення цих несправностей і можуть відключитися для захисту вашої сонячної системи.

Користувач може побачити повідомлення про помилки: "Несправність ПЗВ" або "Виявлено замикання на землю" (ПЗВ — пристрій захисного вимкнення, — автоматичний вимикач, що виявляє наявність несправності у вихідному ланцюзі змінного струму, — ред.). Це серйозні проблеми, які потребують негайного втручання експерта.

Вимкнення обладнання

Якщо інвертор часто відключається, це може вказувати на такі проблеми, як нестабільність мережі, відмова внутрішніх компонентів або збої ПЗ. Наприклад, інвертори Fronius можуть вимикатися для захисту в разі виявлення коливань напруги в мережі.

Тоді помітно, що СЕС перестала виробляти електроенергію, а програма видає коди помилок інвертора. Перезапуск пристрою може тимчасово вирішити проблему. Варто регулярно оновлювати його прошивку, дотримуючись рекомендацій виробника. Більшість брендів, таких, як SolarEdge, Enphase, SMA і Fronius, пропонують прості інструкції з оновлення прошивки. Якщо проблема з відключенням інвертора зберігається, найімовірніше, знадобляться професійні послуги з ремонту.

Відмова мікроінвертора

Якщо в СЕС використовуються мікроінвертори, наприклад, Enphase, то система моніторингу покаже, що одна панель не виробляє електроенергію, тоді як інші працюють нормально. Це часто вказує на несправність мікроінвертора для цієї конкретної панелі, яка не дає змоги їй перетворювати постійний струм на змінний.

Оскільки мікроінвертори працюють незалежно на кожній сонячній батареї, ця проблема зазвичай не впливає на решту системи. Варто пошукати повідомлення про помилки в додатку для моніторингу або порівняти продуктивність кожної панелі, щоб визначити проблему. Неправильна проводка або погіршення характеристик також можуть сприяти відмові мікроінвертора. Для вирішення цієї проблеми часто потрібні професійні послуги.

Різні типи інверторів для систем сонячної енергії

Поради щодо самостійного ремонту інверторів

Хоча деякі проблеми з обладнанням вимагають професійного ремонту, є кілька простих кроків для усунення неполадок самостійно.

Перезапуск інвертора

Багато дрібних проблем і помилок можна усунути, перезавантаживши пристрій. Для цього потрібно вимкнути інвертор і від'єднати його від джерела живлення, дотримуючись інструкцій виробника. Потім почекати не менш як 5-10 хвилин, перш ніж знову вмикати. Такі марки, як SolarEdge або SMA, часто рекомендують перезапуск.

Очищення пристрою

Пил, бруд або сміття навколо інвертора можуть вплинути на його систему охолодження або заблокувати вентиляцію, що може призвести до перегріву. Використовуючи м'яку тканину або балон зі стисненим повітрям, можна очистити обладнання, стежачи за тим, щоб вентиляційні отвори були вільні. Не потрібно використовувати воду або хімічні засоби, оскільки вони можуть пошкодити чутливі компоненти.

Перевірка підключення до інтернету

Для інверторів, що використовують системи моніторингу, зокрема Enphase або Fronius, варто переконатися, що підключення до інтернету працює правильно. Якщо він не взаємодіє із застосунком або сайтом моніторингу, потрібно скинути налаштування маршрутизатора і перевірити підключення Wi-Fi або Ethernet. У деяких випадках може знадобитися переналаштувати параметри мережі через застосунок або портал, або оновити пароль Wi-Fi.

Перевірка оновлень програмного забезпечення

Застаріле ПЗ може призвести до помилок або проблем із продуктивністю, включно з несподіваними відключеннями. Виробники регулярно випускають оновлення для поліпшення функціональності, усунення помилок і відповідності оновленим стандартам комунальних послуг.

Щоб перевірити наявність оновлень, потрібно відвідати портал або відкрити застосунок моніторингу, наприклад SolarEdge Monitoring або Enphase Enlighten. Багато систем повідомляють про наявність оновлення ПЗ автоматично. Дотримуючись інструкцій виробника, необхідно запустити оновлення. Підтримка актуальності ПЗ знижує ймовірність збоїв у роботі системи та забезпечує плавну інтеграцію з мережею.

Перевірка на наявність ослаблених з'єднань

Оглянути кабелі та роз'єми навколо інвертора необхідно для того, щоб переконатися, що вони надійно під'єднані. Ослаблена проводка може перервати потік живлення або призвести до появи повідомлень про помилки на дисплеї інвертора. Потім потрібно ретельно затягнути всі ослаблені з'єднання, але не варто втручатися, якщо немає спеціальних навичок. Якщо СЕС оснащена мікроінверторами, такими як Enphase, варто перевірити з'єднання окремих панелей.

Ознайомлення з інструкцією до пристрою

Коди помилок інвертора можуть бути специфічні для марки та моделі. Ознайомлення з інструкцією або сайтом виробника допоможе отримати список кодів помилок і їхніх значень. Такі бренди, як Fronius, SMA або SolarEdge, часто надають докладні інструкції з усунення неполадок, викликаних поширеними помилками.

Найкращі сонячні інвертори у 2024 році

Коли викликати професіонала для ремонту інвертора

Деякі проблеми з інвертором можна вирішити самим, але для інших потрібен досвід професіонала. Знання того, коли слід звернутися по допомогу, може заощадити час, захистити СЕС і гарантувати, що вона працюватиме ефективно.

Постійні помилки

Якщо інвертор постійно показує коди помилок, незважаючи на зусилля користувача щодо усунення неполадок, варто викликати експертів. Постійні помилки можуть вказувати на такі проблеми, як внутрішній збій обладнання або проблеми сумісності з мережею. Наприклад, інвертори SMA або SolarEdge можуть відображати помилки "DC Isolation Fault" або "Grid Voltage Out of Range", для усунення яких потрібні спеціальні інструменти і знання.

Фізичні ушкодження

Видимі тріщини, підпалини або розплавлені компоненти є ознаками серйозного пошкодження. Ці проблеми можуть виникнути через стрибки напруги, перегрівання або фізичний вплив і становити серйозну загрозу безпеці.

Не варто намагатися ремонтувати пошкоджений інвертор самостійно. Фахівці з сонячної енергетики можуть оцінити ступінь пошкодження сонячної енергосистеми та визначити, чи є ремонт або заміна інвертора найкращим варіантом.

Послуги із заміни інвертора

Якщо інвертор застарів, серйозно пошкоджений або більше не ефективний, його заміна може бути більш економічно вигідною, ніж ремонт. Багато пристроїв поставляються з гарантією, яка може покривати заміну. Спеціаліст з ремонту сонячних батарей може підтвердити, чи поширюється гарантія на інвертор користувача, і допомогти вибрати і встановити новий блок.